El Congreso exigió a Maduro que libere a un diputado opositor

La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, controlada por la oposición, pidió ayer la liberación de uno de sus diputados, arrestado por la policía después de que el presidente Nicolás Maduro lo acusara de estar implicado en el supuesto atentado en su contra de la semana pasada. A la vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, dijo que solicitó a Colombia la extradición del diputado Julio Borges, un ex presidente de la Asamblea Nacional acusado por Maduro de participar en el atentado con drones cargados de explosivos. Sin embargo, el presidente colombiano Iván Duque manifestó que su gobierno no se quedará callado ante los atropellos a la democracia en Venezuela. Además, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo se reunió en Bogotá con Borges, a quien expresó el apoyo del nuevo gobierno de Duque. "Cuenten con nuestro apoyo incondicional para rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela", dijo al término de la reunión, en la que también participó el ex alcalde de metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, quien huyó de su país en noviembre de 2017 y se convirtió en un vocero de la crisis que atraviesa Venezuela.

La Asamblea Nacional debatió ayer la situación tanto de Borges como del diputado Juan Requesens, quien fue arrestado por la policía horas después que Maduro lo acusara de estar vinculado al atentado. En una declaración aprobada por la bancada opositora, el Legislativo declaró como "inexistente" la decisión de la Asamblea Constituyente, dominada por el chavismo, de suspenderle la inmunidad a Requesens y Borges.

El Congreso ratificó que el gobierno de Maduro "ejecuta políticas de violación sistemática de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales podrían ser eventualmente juzgados en la Corte Penal Internacional". La declaración señala que la detención de Requesens, además de arbitraria, debe ser calificada como desaparición forzada, lo que compromete la participación de todos los funcionarios que participaron en ella, incluyendo a Maduro. La Asamblea afirmó que el martes 7 Maduro promovió un discurso que insiste en la persecución en contra de la oposición política venezolana, particularmente de Requesens y Borges, quien presidió la Asamblea Nacional en 2017 y vive temporalmente en Colombia.

Poco después del discurso de Maduro, Requesens fue secuestrado por fuerzas policiales. Todas las actuaciones legales emprendidas contra los dos diputados "responden a un claro caso de persecución política", indicó la Asamblea.

Además señala que la orden de detención contra Borges y Requesens es de naturaleza política y por lo tanto "no debe ser reconocida por ningún tribunal extranjero u organismo internacional".