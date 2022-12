El Congreso de EEUU acusó a Trump de graves delitos

Un comité del Congreso de EEUU que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 recomendó que el ex presidente Donald Trump enfrente cargos criminales por su directa participación en el traumático episodio. También acusó a importantes figuras y colaboradores del entonces mandatario. El grupo de legisladores, dirigido por demócratas pero con participación de republicanos, señaló que el ex mandatario instigó a sus partidarios a realizar el asalto y que les brindó “ayuda y consuelo”, lo que pudo haber violado varias leyes federales. Que una comisión del Congreso haga una recomendación penal al Departamento de Justicia contra un ex presidente no tiene precedentes.