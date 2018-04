El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, confirmó ayer en Quito el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico del diario local El Comercio secuestrado el 26 de marzo en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia, por disidentes de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Tras la noticia, ambos países lanzaron una ofensiva militar en la región fronteriza donde los comunicadores fueron secuestrados. En rueda de prensa, Moreno afirmó que "lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas". "Más allá de los esfuerzos realizados hemos confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos... lo único que querían es ganar tiempo", precisó. Agregó que dispuso el despliegue de las unidades élite y de la policía a la frontera y la reanudación de las operaciones militares en esa zona. "Estamos de luto y hoy más que nunca pido la unidad por la paz", agregó. Los familiares de los asesinados rompieron en llanto al escuchar el mensaje, y gritaron en medio del abrazo de los presentes. El anuncio de Moreno se realizó tras cumplirse el plazo de doce horas que dio la noche del jueves a los secuestrados para que presenten una prueba de vida. Caso contrario, amenazó con sancionarlos "sin contemplaciones".

En tanto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo en Lima que "ya comenzamos las operaciones (militares) del lado colombiano, como empezaron las del lado ecuatoriano". Añadió que "cuando hay colaboración entre sus autoridades, sus inteligencias, los criminales siempre caen, como caerá este individuo responsable de este vil asesinato".

Desde el inicio del secuestro, las autoridades de los dos países atribuyeron la autoría a la columna Oliver Sinisterra, conformada por antiguos integrantes de la ex guerrilla de las Farc y liderada por Walter Arizala, "Guacho", ecuatoriano que militó en las filas de esa guerrilla y que tras la desmovilización se entregó al narcotráfico y la extorsión en la frontera colombo-ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la captura de "Guacho".

El coronel de policía Polivio Vinueza dijo que el gobierno hace gestiones con la Cruz Roja Internacional y la Iglesia Católica para recuperar y repatriar los cuerpos. En un comunicado, los secuestradores solicitaron "a los organismos internacionales que hagan el trámite respectivo para retirar los cuerpos de los periodistas y sus respectivas pertenencias".

Cientos de ecuatorianos recibieron en medio de gritos y llanto la noticia de la muerte mientras estaban concentrados frente al palacio de gobierno en el centro de Quito. El director para las Américas de la organización Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, calificó a lo sucedido de "noticia atroz que sumió a Colombia y Ecuador en el duelo" y manifestó "mi enfático repudio a los responsables de este crimen atroz". Fotos de los tres hombres acribillados a balazos circulaban desde el jueves en las redes sociales pese a lo cual el gobierno ecuatoriano no quiso confirmar la muerte de los comunicadores.

El periodista Javier Ortega, de 32 años, el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Ortega, de 60, fueron tomados cautivos en la frontera con Colombia el pasado 26 de marzo. Sus captores exigían un canje por tres presos y la rotura de un convenio antidrogas entre ambos países.

Moreno interrumpió sorpresivamente el jueves su participación en la Cumbre de las Américas en Lima poco después de recibir información sobre la situación de los periodistas. Santos puso a disposición de Ecuador al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; al comandante general de las Fuerzas Armadas, Alberto Mejía, y al director de la policía, general Jorge Nieto. El equipo periodístico había viajado a la frontera con Colombia para recabar información sobre la violencia generada en la zona por grupos armados ilegales colombianos.

La analista Grace Jaramillo, de la universidad de Queen en Kinston, Canadá, explicó que Ecuador está enfrentando esta situación porque "no llegó a articular un sistema de inteligencia enfocado en el crimen organizado internacional" al tiempo que señaló que el país no estaba preparado "para la violencia en la frontera con Colombia". La especialista añadió que para manejar temas como la violencia y los grupos irregulares armados con presencia en la frontera "se debe tener un servicio de inteligencia extraordinario y compartir inteligencia con otros países más fuertes en el continente... y Ecuador no lo tiene".

¿Quién es "Guacho"?, el narcoguerrillero más buscado

El disidente ecuatoriano de las Farc Walter Patricio Arizala Vernaza, alias "Guacho", es hoy el delincuente más buscado en la frontera entre Colombia y Ecuador, luego de la confirmación oficial de que la fracción a su mando asesinó a tres periodistas que habían sido secuestrados el 26 de marzo último. El Frente Sinisterra, que "Guacho" comanda, es catalogado como grupo armado, delincuencial, peligroso y sanguinario, que se dedica al narcotráfico, y al que las autoridades colombianas le atribuyen atentados y masacres en su país. También se los responsabiliza por los ataques de este año en la frontera norte de Ecuador, que han cobrado la vida de cuatro militares ecuatorianos. El gobierno colombiano ofrece una recompensa por información que lleve a su ubicación y captura al hacerlo responsable por la muerte de ocho campesinos durante una jornada de protesta en Alto Mira y Frontera, zona rural de Tumaco, en Nariño, en el oeste del país, en hechos registrados el 5 de octubre del año pasado.

Acusado de controlar el narcotráfico en la frontera entre ambos países, alias "Guacho" ingresó a las Farc a los 15 años e integró la columna móvil Daniel Aldana y el Frente 29 de esa guerrilla, hoy desmovilizada y devenida partido político.

De 27 años, integró los mandos medios de la guerrilla y es especialista en el manejo de explosivos. Según reseña el diario bogotano El Tiempo, decidió alejarse del proceso de paz para volcarse al narcotráfico y controlar los cultivos de coca, los laboratorios y rutas de envío. Guacho" se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas. "Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho, en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia", había informó Lenín Moreno.

Desde el 27 de enero pasado, perpetró cinco ataques con explosivos en Ecuador, incluido un coche bomba. En uno de ellos, el 20 de marzo, su banda activó una carga explosiva al paso de una patrulla de la Infantería de Marina ecuatoriana, lo que causó la muerte de cuatro uniformados.