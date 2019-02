Cuba decide en unreferéndum popular su nueva Constitución

Ocho millones de cubanos están citados con las urnas hoy para refrendar la nueva Constitución, que mantiene el socialismo como ideología y el Partido único, pero que también abre las puertas al mercado y a las pequeñas empresas privadas. ¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?, es la pregunta a la que se enfrentarán los electores para decidir sobre el nuevo texto que sustituiría al vigente, adoptado en 1976. La votación también medirá el apoyo de los ciudadanos al sistema de partido único que gobierna la isla desde 1959.

El documento fue debatido durante tres meses en reuniones en los barrios y centros de trabajo y el texto definitivo fue aprobado el pasado diciembre en una sesión plenaria del Parlamento nacional, pero debe ser ratificado en referéndum para entrar en vigor: de ganar el "no" se mantendría la de 1976. Las autoridades cubanas aseguran que se aceptaron unos 760 cambios en el texto a partir de las propuestas en esos debates. "La mayoría fueron cambios de estilo, de redacción. En muchos casos hubo un retorno al texto de 1976", argumentó José Jasan Nieves, coordinador de la web alternativa "El Toque".

Inversión extranjera

El nuevo texto reconoce el papel de la inversión extranjera en la economía nacional y la propiedad privada de los pequeños negocios, por lo que da un respaldo legal a la apertura de la economía cubana que comenzó hace diez años bajo la presidencia de Raúl Castro. Pero también mantiene el comunismo como ideología y al Partido Comunista como fuerza rectora del Estado y la sociedad, no permitiendo el pluripartidismo.

En 1976, la actual Constitución fue aprobada en referéndum con un respaldo aplastante del 97,7 por ciento, según cifras oficiales. Aunque todos dan por descontado que el texto se aprobará hoy, el temor de las autoridades cubanas es que el "no" reciba un inesperado apoyo, aunque minoritario pero considerablemente político, que se pueda interpretar como un rechazo al sistema socialista.

A pesar de que las campañas de proselitismo no están autorizadas en Cuba, en las últimas semanas se ha vivido una ofensiva desde los medios oficiales del Estado con una campaña bajo el lema #YoVotoSí, que han pregonado desde figuras públicas hasta carteles en los colectivos o estadios deportivos. "Se parece más al país que vivimos", dice Fernando Chirinos, que conduce un taxi a turistas. "Tal vez todos no estemos de acuerdo en todo, como en la vida", reconoce, sin embargo.

Del proyecto original se retiró el artículo 68 que abría la posibilidad del matrimonio homosexual al considerarlo la "unión entre dos personas con capacidad legal" sin especificar el género. El rechazo significó una derrota política para Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro y quien fue la abanderada del reconocimiento a las parejas homosexuales. En su lugar se propuso que sea en el nuevo Código de Familia donde se aclare el concepto.

No al matrimonio homosexual

La posible inclusión del artículo 68 se encontró con una férrea oposición de sectores religiosos como los evangélicos, que rechazaron que el texto reconociera el matrimonio homosexual y lanzaron una inédita campaña con carteles en las fachadas de viviendas particulares. "Va en contra de mis creencias, por eso no lo puedo apoyar y votaré no", asegura Mónica Leyva, que suele asistir a las celebraciones en la Iglesia Evangélica Pentecostal, situada en el centro de La Habana.

Algunas estimaciones de pastores y expertos consideran que la religión protestante abarca cerca de un millón de personas en un país de 11 millones de habitantes. Aunque no todos ellos votarán por el "no", los evangélicos sí han sido capaces de representar un rechazo organizado en un país donde la oposición no tiene espacios relevantes.

En cambio, los obispos católicos hicieron un llamado a un "voto responsable y desde su conciencia", para permitir la construcción "de una vida digna y próspera con la participación de todos sin exclusión".

La votación tiene lugar hoy, pero solo se tendrán datos sobre el nivel de participación y habrá que esperar hasta mañana lunes para conocer el nivel de respaldo o rechazo, algo que será uno de los primeros termómetros a la gestión del presidente Miguel Díaz-Canel, quien asumió la presidencia del país en abril de 2018.