Conmoción en Chile: en una emboscada asesinaron y quemaron los cuerpos de tres carabineros

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GabrielBoric/status/1784158385534882055&partner=&hide_thread=false Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y… pic.twitter.com/Z4jL6wjOG2 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) April 27, 2024

De acuerdo a las primeras informaciones, los tres efectivos alcanzaron a salir del vehículo blindado fueron rematados sobre el asfalto. Luego, los agresores habrían apilado los cadáveres en el interior del vehículo, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego.

De acuerdo a otras informaciones, esa zona de la Araucanía se encuentra bajo estado de emergencia y es epicentro de violencia rural por lo que se investigan eventuales reivindicaciones de grupos radicalizados que operan en la zona como la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) y también la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Hasta el momento ninguna agrupación se adjudicó el atentado.

La noticia conmovió a todo el país. Así, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, decidió suspender la ceremonia que se iba a realizar por el 97º aniversario de la fuerza. "Matar un carabinero es matar el alma de Chile. No tengo registro en mi historia, de 38 años de servicio de la muerte de no uno, sino tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar. Basta ya y hasta cuándo. Lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas", concluyó.

A los pocos minutos de conocerse la noticia, el presidente Gabriel Boric reunió a su gabinete de crisis, condenó el atentado y dijo que no habría pausa en la persecución de los autores de los crímenes.

"Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona”, indicó el mandatario en su cuenta de X (ex Twitter).

"Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos", agregó.