Boris Johnson fue internado anoche, diez días después de dar positivo al test de coronavirus, anunció Downing Street, la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido.

El primer ministro, que sufre los síntomas de la enfermedad, se someterá a diversas pruebas y estudios en un hospital londinense, que no fue dado a conocer como medida de seguridad. Un portavoz de Downing Street dijo: "Por consejo de su médico, el primer ministro fue internado esta noche en el hospital para realizar pruebas. Es una "medida de precaución", ya que el primer ministro sigue teniendo síntomas persistentes de coronavirus diez días después de dar positivo en las pruebas". Dicho en otras palabras, su evolución no ha sido buena. Jonson tiene 55 años y es famoso por su estilo de vida descuidado y proclive a los excesos. El propio primer ministro informó de que había dado positivo al nuevo coronavirus el pasado 27 de marzo y ha permanecido aislado desde entonces en su residencia oficial de Londres. El pasado viernes informó de que seguiría en aislamiento porque seguía presentando un síntoma "leve", en concreto fiebre. "Me siento mejor", dijo Johnson ese día en un video difundido en Twitter y en el que daba cuenta de su estado. Pero en el video era evidente su desmejoría. Se lo ve pálido, más delgado y con manchas en la cara. El premier dijo entonces que seguiría con la cuarentena "hasta que el síntoma desaparezca". Sin dudas, ocurrió lo contrario. El gobierno no informó si ya padece problemas respiratorios.