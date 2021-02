Arabia Saudita fue atacada con misiles y drones desde Yemen

Tras el ataque contra Riad, la Coalición Arabe afirmó que estaba vigilando el lanzamiento de drones explosivos por parte de los hutíes en Yemen cuando ya era sábado a la noche en el Golfo, y que había interceptado y destruido uno dirigido a Jazan. Se trataría del cuarto drone o misil huti en 24 horas. Los milicianos hutíes considerados “terroristas” por las naciones árabes del Golfo, son respaldados y armados con estas armas avanzadas por Irán.

El conflicto no declarado entre las naciones árabes e Irán viene escalando hace tiempo. El 14 de septiembre de 2019, drones atacaron dos gigantescas refinerías de Arabia Saudita. El daño económico fue enorme y tanto Riad como EEUU señalaron a Irán. Los hutíes en ese caso se autoinculparon, pero los expertos no creyeron que fuesen capaces de un ataque de esa escala, con decenas de drones. Además las trayectorias más probables provenían del Norte y no del Sur, lo que señalaba a Irán.

Ataque a un barco israelí

Pero la serie de ataques aéreos de ayer no fueron el único episodio en la guerra no declarada del Golfo. Un enorme barco portavehículos israelí sufrió una explosión mientras navegaba hacia el este, en el Golfo de Omán, por fuera del Golfo Pérsico. Funcionarios de seguridad israelíes consideran que el ataque a un barco israelí en el área del golfo cruza una línea roja por parte de Irán, y apoyan una respuesta, según The Times of Israel.

Israel cree inequívocamente que Teherán estuvo detrás del ataque, y se espera que este domingo, día de las reuniones semanales de gabinete, se celebren discusiones de alto nivel sobre el asunto. “Estamos considerando una respuesta apropiada”, dijeron altos funcionarios al portal Ynet. “Esto no se aceptará en silencio”.

El ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que hay “una probabilidad” de que Irán esté detrás de la explosión. El carguero MV Helios Ray ancló en Dubai el sábado por la mañana. La explosión no inutilizó el barco ni hirió a su tripulación, pero lo obligó a atracar para reparaciones. Gantz dijo que la proximidad entre el lugar del incidente e Irán suscitaba la preocupación de que fuera responsable del ataque, pero añadió que aún no se había completado la investigación. Numerosos cargueros sauditas y de Emiratos han sufrido daños similares o peores al estar en tránsito por la región en los últimos dos años. Irán no se hace responsable públicamente, pero las pericias posteriores suelen señalar hacia Teherán por el tipo de material hallado en los barcos dañados.