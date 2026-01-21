La Capital | El Mundo | acuerdo

Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur

El Tribunal de Justicia de la comunidad política deberá decidir si respeta los tratados firmados por el bloque. Suele tardar dos años en emitir dictámenes

21 de enero 2026 · 16:52hs
El Parlamento europeo sumó una instancia de consulta con la Justicia para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Foto: AP

El Parlamento europeo sumó una instancia de consulta con la Justicia para el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de votar favorablemente una instacia de consulta con el Tribunal de Justicia del bloque continental. De esta manera, se acentúan las diferencias de criterios entre los países que quieren habilitar esta herramienta y las naciones que se oponen.

Con 334 votos a favor y 324 en contra, los legisladores europeos decidieron que la Justicia decida si el convenio firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque, conformado por 27 miembros. La decisión se tomó por la negativa de varios países de avanzar con el acuerdo.

Francia fue uno de los países que más trabas puso para que esto sucediera y ahora el Parlamento habilitó a la Justicia para que decida sobre esta cuestión.

Antes de que se firme el acuerdo en Paraguay, 144 legisladores presentaron, en bloque, un recurso ante el Tribunal de Justicia europeo para que se pronuncie respecto a si el acuerdo puede aplicarse antes de su ratificación plena por todos los Estados miembros. También, si las disposiciones del convenio restringen o no la capacidad de la Unión Europea para establecer políticas medioambientales y de salud de los consumidores.

Cabe remarcar que el Tribunal de Justicia europeo suele tardar unos dos años en emitir dictámenes de este tipo.

Firma de un acuerdo esperado

En un acontecimiento considerado histórico para la geopolítica regional, el Mercosur y la Unión Europea formalizaron el sábado pasado en Asunción la firma de su acuerdo de asociación comercial.

Tras 26 años de negociaciones, marchas y contramarchas, los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que busca integrar a 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo.

image
Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea posan para una foto grupal durante la firma del acuerdo de libre comercio realizada en Paraguay.

Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea posan para una foto grupal durante la firma del acuerdo de libre comercio realizada en Paraguay.

Tras la firma, que se desarrolló en el Teatro San José de Flores de la capital paraguaya, quedaron pendientes una serie de pasos institucionales a completar para que el acuerdo tenga plena vigencia. Sin embargo, uno de esos pasos se trabó y puede demandar varios meses de negociaciones hasta tanto la Justicia europea se expida.

Por su parte, las naciones que conforman el Mercosur deben aprobar el convenio a través de votaciones en sus congresos. El presidente Javier Milei incluyó la aprobación del acuerdo en el llamado a sesiones extraordinarias, por lo que los legisladores lo votarán en las próximas semanas.

Cómo repercute el acuerdo en Santa Fe

La convocatoria a la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea para los presidentes de países del Mercosur trascendió como una señal positiva para el gobierno provincial. Entre otras cuestiones, las autoridades a cargo de seguir el tema señalaron que "Santa Fe tiene una ventaja competitiva" en materia de sustentabilidad.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, opinó que el plan para abrir ambos mercados regionales es positivo en términos generales. "Habrá que acompañar mucho a nuestras pymes para que se suban a este tren y podamos exportar valor agregado", comentó a través de LT8.

>> Leer más: "El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El funcionario reconoció que la apertura también tiene cierto riesgo, "sobre todo para lo que se intente importar" desde Europa a la Argentina. Al mismo tiempo, consideró que el beneficio que genera es muy importante: "Tenemos grandes oportunidades como provincia".

Noticias relacionadas
Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea posan para una foto grupal durante la firma del acuerdo de libre comercio realizada en Paraguay.

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El funcionario provincial tiene una buena expectativa sobre la iniciativa de la Unión Europea.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: "Santa Fe tiene una ventaja competitiva"

milei viajara a paraguay para la firma del acuerdo mercosur-union europea

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Guiño de Estados Unidos a Milei

EEUU afirma que la relación con Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Lo último

Milei en Davos: El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur

Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos

Un informe técnico de los trabajadores viales advierte que el 70% de las rutas nacionales está deteriorada por la parálisis de la obra pública. El detalle, ruta por ruta, de los corredores productivos y turísticos más afectados.

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos
Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

Ovación
Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newells

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Jugó casi una década en Newells, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

Jugó casi una década en Newell's, anunció su retiro del fútbol y ahora decidió seguir en el club donde empezó

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Policiales
Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
Economía

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

EEUU afirma que la relación con Argentina está en su punto más fuerte de la historia
El Mundo

EEUU afirma que la relación con Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
La Ciudad

Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario

Newells pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios