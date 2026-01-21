Acuerdo en pausa: el Parlamento europeo frenó el convenio con el Mercosur
El Tribunal de Justicia de la comunidad política deberá decidir si respeta los tratados firmados por el bloque. Suele tardar dos años en emitir dictámenes
21 de enero 2026·16:52hs
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de votar favorablemente una instacia de consulta con el Tribunal de Justicia del bloque continental. De esta manera, se acentúan las diferencias de criterios entre los países que quieren habilitar esta herramienta y las naciones que se oponen.
Con 334 votos a favor y 324 en contra, los legisladores europeos decidieron que la Justicia decida si el convenio firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque, conformado por 27 miembros. La decisión se tomó por la negativa de varios países de avanzar con el acuerdo.
Francia fue uno de los países que más trabas puso para que esto sucediera y ahora el Parlamento habilitó a la Justicia para que decida sobre esta cuestión.
Antes de que se firme el acuerdo en Paraguay, 144 legisladores presentaron, en bloque, un recurso ante el Tribunal de Justicia europeo para que se pronuncie respecto a si el acuerdo puede aplicarse antes de su ratificación plena por todos los Estados miembros. También, si las disposiciones del convenio restringen o no la capacidad de la Unión Europea para establecer políticas medioambientales y de salud de los consumidores.
Cabe remarcar que el Tribunal de Justicia europeo suele tardar unos dos años en emitir dictámenes de este tipo.
Firma de un acuerdo esperado
En un acontecimiento considerado histórico para la geopolítica regional, el Mercosur y la Unión Europea formalizaron el sábado pasado en Asunción la firma de su acuerdo de asociación comercial.
Tras 26 años de negociaciones, marchas y contramarchas, los bloques sellaron la creación de un área de libre comercio que busca integrar a 720 millones de personas, convirtiéndose en la más grande del mundo por volumen de consumidores y potencial productivo.
Tras la firma, que se desarrolló en el Teatro San José de Flores de la capital paraguaya, quedaron pendientes una serie de pasos institucionales a completar para que el acuerdo tenga plena vigencia. Sin embargo, uno de esos pasos se trabó y puede demandar varios meses de negociaciones hasta tanto la Justicia europea se expida.
Por su parte, las naciones que conforman el Mercosur deben aprobar el convenio a través de votaciones en sus congresos. El presidente Javier Milei incluyó la aprobación del acuerdo en el llamado a sesiones extraordinarias, por lo que los legisladores lo votarán en las próximas semanas.
Cómo repercute el acuerdo en Santa Fe
La convocatoria a la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea para los presidentes de países del Mercosur trascendió como una señal positiva para el gobierno provincial. Entre otras cuestiones, las autoridades a cargo de seguir el tema señalaron que "Santa Fe tiene una ventaja competitiva" en materia de sustentabilidad.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, opinó que el plan para abrir ambos mercados regionales es positivo en términos generales. "Habrá que acompañar mucho a nuestras pymes para que se suban a este tren y podamos exportar valor agregado", comentó a través de LT8.
El funcionario reconoció que la apertura también tiene cierto riesgo, "sobre todo para lo que se intente importar" desde Europa a la Argentina. Al mismo tiempo, consideró que el beneficio que genera es muy importante: "Tenemos grandes oportunidades como provincia".
