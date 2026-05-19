El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital
19 de mayo 2026 · 13:32hs
el dia01
El italiano Filippo Ganna pedalea durante la décima etapa de la carrera ciclista Giro de Italia de Viareggio a Massa, Italia, el martes 19 de mayo de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

El italiano Filippo Ganna pedalea durante la décima etapa de la carrera ciclista Giro de Italia de Viareggio a Massa, Italia, el martes 19 de mayo de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)

el dia02
Sophie Thatcher, de izquierda a derecha, el director Nicolas Winding Refn, Charles Melton, Havana Rose Liu y Kristine Froseth posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Her Private Hell' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Sophie Thatcher, de izquierda a derecha, el director Nicolas Winding Refn, Charles Melton, Havana Rose Liu y Kristine Froseth posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Her Private Hell' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

el dia03
Imagen tomada de video entregado por el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 12 de mayo del 2026, que muestra una prueba del misil balístico intercontinental Sarmat. (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

Imagen tomada de video entregado por el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 12 de mayo del 2026, que muestra una prueba del misil balístico intercontinental Sarmat. (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

el dia05
Empleados del Museo de Escultura Urbana limpian la estatua de la zarina rusa Catalina la Grande en San Petersburgo, Rusia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Empleados del Museo de Escultura Urbana limpian la estatua de la zarina rusa Catalina la Grande en San Petersburgo, Rusia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

el dia06
Visitantes de la feria prueban los auriculares de IA en el mayor evento europeo de inteligencia artificial, la AI Week 2026, en Rho, cerca de Milán, Italia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Visitantes de la feria prueban los auriculares de IA en el mayor evento europeo de inteligencia artificial, la AI Week 2026, en Rho, cerca de Milán, Italia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

el dia07
Policías y bomberos trabajan cerca de un edificio derruido en el centro de Görlitz, Alemania, el lunes 18 de mayo de 2026. (Paul Glaser/dpa via AP)

Policías y bomberos trabajan cerca de un edificio derruido en el centro de Görlitz, Alemania, el lunes 18 de mayo de 2026. (Paul Glaser/dpa via AP)

el dia08
Un avión cisterna arroja retardante sobre el incendio de Sandy el lunes 18 de mayo de 2026 en Simi Valley, California. (Foto AP/Ethan Swope)

Un avión cisterna arroja retardante sobre el incendio de Sandy el lunes 18 de mayo de 2026 en Simi Valley, California. (Foto AP/Ethan Swope)

el dia09
Bomberos realizan una operación de quema controlada para extinguir el incendio de Sandy el lunes 18 de mayo de 2026 en Simi Valley, California. (Foto AP/Ethan Swope)

Bomberos realizan una operación de quema controlada para extinguir el incendio de Sandy el lunes 18 de mayo de 2026 en Simi Valley, California. (Foto AP/Ethan Swope)

el dia10
Lima, Perú. Simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga portan pancartas y ondean banderas durante una protesta contra los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral frente al Palacio de Justicia. López Aliaga quedó en tercer lugar. Fotografía: John Reyes/EPA

Lima, Perú. Simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga portan pancartas y ondean banderas durante una protesta contra los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral frente al Palacio de Justicia. López Aliaga quedó en tercer lugar. Fotografía: John Reyes/EPA

el dia11
Windsor, Reino Unido. El comediante, actor y escritor Matt Lucas recibe la Orden del Imperio Británico (OBE) de manos del Príncipe de Gales en el Castillo de Windsor. Fotografía: Jordan Pettitt/PA

Windsor, Reino Unido. El comediante, actor y escritor Matt Lucas recibe la Orden del Imperio Británico (OBE) de manos del Príncipe de Gales en el Castillo de Windsor. Fotografía: Jordan Pettitt/PA

el dia12
Toronto, Canadá. Espectadores disfrutan del espectáculo de fuegos artificiales del Día de Victoria en Woodbine Beach. Fotografía: Arlyn McAdorey/The Canadian Press/AP

Toronto, Canadá. Espectadores disfrutan del espectáculo de fuegos artificiales del Día de Victoria en Woodbine Beach. Fotografía: Arlyn McAdorey/The Canadian Press/AP

el dia13
Londres, Reino Unido. Manifestantes por el clima frente a la sede de Shell. Fossil Free London suele manifestarse durante las reuniones anuales del conglomerado petrolero y gasístico. Fotografía: Denise Baker/Getty Images

Londres, Reino Unido. Manifestantes por el clima frente a la sede de Shell. Fossil Free London suele manifestarse durante las reuniones anuales del conglomerado petrolero y gasístico. Fotografía: Denise Baker/Getty Images

el dia14
Jugadores del Aston Villa se reúnen durante una sesión de entrenamiento previa a la final de la Europa League entre el Friburgo y el Aston Villa en Estambul, Turquía, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

Jugadores del Aston Villa se reúnen durante una sesión de entrenamiento previa a la final de la Europa League entre el Friburgo y el Aston Villa en Estambul, Turquía, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)

el dia04
Un sacerdote ortodoxo bendice los ataúdes de las hermanas Liubava y Vira Yakovleva, quienes murieron en un ataque con cohetes rusos contra un edificio residencial a principios de este mes, durante su funeral, en Kiev, Ucrania, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Un sacerdote ortodoxo bendice los ataúdes de las hermanas Liubava y Vira Yakovleva, quienes murieron en un ataque con cohetes rusos contra un edificio residencial a principios de este mes, durante su funeral, en Kiev, Ucrania, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

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