El italiano Filippo Ganna pedalea durante la décima etapa de la carrera ciclista Giro de Italia de Viareggio a Massa, Italia, el martes 19 de mayo de 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse vía AP)
Sophie Thatcher, de izquierda a derecha, el director Nicolas Winding Refn, Charles Melton, Havana Rose Liu y Kristine Froseth posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película 'Her Private Hell' durante el 79º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
Imagen tomada de video entregado por el Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 12 de mayo del 2026, que muestra una prueba del misil balístico intercontinental Sarmat. (Departamento de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)
Empleados del Museo de Escultura Urbana limpian la estatua de la zarina rusa Catalina la Grande en San Petersburgo, Rusia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)
Visitantes de la feria prueban los auriculares de IA en el mayor evento europeo de inteligencia artificial, la AI Week 2026, en Rho, cerca de Milán, Italia, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
Policías y bomberos trabajan cerca de un edificio derruido en el centro de Görlitz, Alemania, el lunes 18 de mayo de 2026. (Paul Glaser/dpa via AP)
Un avión cisterna arroja retardante sobre el incendio de Sandy el lunes 18 de mayo de 2026 en Simi Valley, California. (Foto AP/Ethan Swope)
Bomberos realizan una operación de quema controlada para extinguir el incendio de Sandy el lunes 18 de mayo de 2026 en Simi Valley, California. (Foto AP/Ethan Swope)
Lima, Perú. Simpatizantes del candidato presidencial Rafael López Aliaga portan pancartas y ondean banderas durante una protesta contra los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral frente al Palacio de Justicia. López Aliaga quedó en tercer lugar. Fotografía: John Reyes/EPA
Windsor, Reino Unido. El comediante, actor y escritor Matt Lucas recibe la Orden del Imperio Británico (OBE) de manos del Príncipe de Gales en el Castillo de Windsor. Fotografía: Jordan Pettitt/PA
Toronto, Canadá. Espectadores disfrutan del espectáculo de fuegos artificiales del Día de Victoria en Woodbine Beach. Fotografía: Arlyn McAdorey/The Canadian Press/AP
Londres, Reino Unido. Manifestantes por el clima frente a la sede de Shell. Fossil Free London suele manifestarse durante las reuniones anuales del conglomerado petrolero y gasístico. Fotografía: Denise Baker/Getty Images
Jugadores del Aston Villa se reúnen durante una sesión de entrenamiento previa a la final de la Europa League entre el Friburgo y el Aston Villa en Estambul, Turquía, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Emrah Gurel)
Un sacerdote ortodoxo bendice los ataúdes de las hermanas Liubava y Vira Yakovleva, quienes murieron en un ataque con cohetes rusos contra un edificio residencial a principios de este mes, durante su funeral, en Kiev, Ucrania, el martes 19 de mayo de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)