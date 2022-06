Una obra que va al rescate de la memoria colectiva

La obra fue creada por Anabel González y Rodrigo Rivera y presentada por la compañía chileno-argentina Tallarín con Banana, con dirección de Severo Callaci y las actuaciones de Anabel y Rodrigo.

fragilidad (2).jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Desde la compañía cuentan que las expectativas en el encuentro con los estudiantes son muchas, porque la obra aborda una historia adolescente y ese pasaje entre al infancia y la adultez que marca, y transitan todas las personas.

“Desde su misma génesis, la obra tenía la voluntad y el sueño de poder encontrarse con adolescentes. Sobre todo porque creemos que hay un nivel de cercanía y de identificación desde un lugar íntimo que aborda el tema de la identidad, la memoria, la historia personal y colectiva. Por eso, la obra nos parece una herramienta hermosa para abrir el diálogo con los jóvenes”, dice a La Capital Laura Andrés, integrante de la agrupación teatral.

Memoria colectiva

La fragilidad de la memoria narra la historia de dos seres en su viaje de crecer. Se trata de El Aguja y La Pini, que sobre el escenario relatan paisajes de su infancia y adolescencia en algún lugar de sudamérica a inicios de los 80 y los 90.

En esta historia de amistad, el barrio es protagonista como tierra de amigos y amores. Pero también es testigo de épocas oscuras que atravesaron al colectivo e impactaron en la propia memoria personal. “Las cosas se están poniendo grises”, “la María Soledad no aparece”, “anoche no pude dormir, se escucharon tiros toda la noche”, “en la cancha ya no se puede jugar y el Daniel cayó preso”, relatan los protagonistas en algunos de los pasajes más emotivos de la puesta.

Los años empujan y los días en el barrio pierden la inocencia. La conflictividad social también se hace presente, y mientras tanto: “La hermana de La Yiyo no apareció más” y “el barrio se empezó a poner difícil”. La ficción cruza memorias biográficas y sociales y propone reflexionar sobre la propia identidad y los lazos desde una perspectiva crítica, solidaria y respetuosa de los derechos humanos.

La historia de amor, amistad y desencuentros entre El Aguja y La Pini no solo enternece sino que también invita a pensarse colectivamente. Esta fue la apuesta de una docente de la Escuela Vigil sobre el final de la función, cuando tomó la palabra para hacer un ejercicio de memoria. La profesora recordó la relevancia del espacio que se estaba habitando y lo destacó como un sitio de memoria. “Hubo que abrir puertas que los militares cerraron y volver a recuperar espacios que fueron arrebatados. Esta es una forma de recuperarlos”, dijo la docente, haciendo referencia al proceso represivo que la comunidad del barrio Tablada y La Vigil tuvieron que afrontar en la oscura etapa de la dictadura. Los chicos y chicas también tomaron la palabra y manifestaron las emociones y sentimientos que dejó la obra.

fragilidad (3).jpg La obra fue presenciada por adolescentes de la Escuela Vigil. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Recorrido teatral

La obra de teatro y circo impulsada por la compañía chileno-argentina Tallarín con Banana junto al actor y director Severo Callaci se estrenó en Rosario en la primavera de 2021. Acompañados por su director, los actores se lanzaron a bucear en sus propias biografías desde donde abordar el universo de la obra. A partir de allí el grupo realizó un minucioso proceso de creación para moldear textos, escenas y dramaturgia.

En otoño de 2020 empezó a gestarse esta creación que se estrenó en el teatro de La Vigil en la primavera de 2021. Desde entonces realizó funciones en distintas salas de la ciudad, participó del ciclo Teatro x la Identidad de Abuelas Plaza de Mayo filial Rosario, se presentó en Venado Tuerto y Buenos Aires. Durante enero y febrero de 2022 giró por la Patagonia y en el mes de abril participó de la 27a Fiesta del Teatro Independiente en Murphy, en Santa Fe.

Las presentaciones que se realizaron en la sala de La Vigil para los estudiantes secundarios son una primera experiencia y se prevé la programación de funciones en la misma sala, para que más estudiantes de la ciudad y la región puedan acercarse a la obra. Los docentes y aquellas personas que trabajen con jóvenes en instituciones educativas, culturales y deportivas interesados en presenciar una función pueden contactarse a través de las redes sociales al Instagram @la_fragilidad_de_la_memoria, en Facebook La Fragilidad de la Memoria, o al email lafragilidaddelamemoria@gmail.com