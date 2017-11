Un viaje de fin de curso y un buen aprendizaje

Año 1982. Escuela Nº115 Provincia de Salta. Como todos los años, séptimo grado se preparaba para su viaje de fin del ciclo primario, ir un día de visita a Buenos Aires. Ese año, en el grupo había dos alumnos mayores, tenían 15 o 16 años. No presentaban ningún problema aunque se diferenciaban de los demás por sus experiencias: estaban cerca de la barra de Rosario Central, iban a bailar. Muchas veces conversaba con ellos y me contaban sus cosas.

Un grupo de madres me presentó la inquietud de que no querían que estos chicos viajaran. Fui breve y categórica, todos eran mis alumnos por igual, iba con todos o con ninguno. Pero me comprometí a trabajar la convivencia en el viaje. En eso estaba, cuando apareció la directora, me preguntó que hacíamos, leyó el pizarrón lleno de buenos propósitos y se fue. En el recreo me llamó y me preguntó "¿Seguro que todo eso que estaba escrito era realmente lo que los niños habían planteado?" Tuve que reconocerme a mí misma que en realidad los había "guiado", es decir, les había sugerido, a través de interrogantes, las respuestas. "No podrán cumplir lo que ellos en realidad no propusieron", me dijo.

Volví al aula, borré el pizarrón y empecé nuevamente. Esta vez hablaron los alumnos y alumnas.

Fue un aprendizaje para mí, mucho más que para el grupo. Como dice el psicólogo Horacio Belgich, en cuanto a que obedecer es disponerse a oír.

¿Por qué pude oír a la directora, Beatriz Ravier? ¿Por qué pude reconocer mi error y subsanarlo? ¿Por qué pude aprender? Simplemente porque la escuché. Y la escuché porque había entre nosotras una relación de afecto y de respeto mutuo. Sabía que sus indicaciones nacían de sus convicciones, de su experiencia y todo lo planteaba con "buena onda".

Y de eso se trata la relación docente-alumnx

¿Y el viaje? Todo bien.