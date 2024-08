Un alumno del Superior de Comercio ganó una beca en el Instituto Balseiro

"La ciencia no es cara, cara es la ignorancia". Con esta frase del Nobel argentino Bernardo Houssay, el alumno rosarino Leonel Aguirre , estudiante del Superior de Comercio , decidió encabezar la monografía que presentó a un concurso del Instituto Balseiro . Su trabajo fue uno de los siete seleccionados para una beca que le permitirá realizar una pasantía en el prestigioso instituto ubicado en San Carlos de Bariloche.

Fue así que el alumno del Superior decidió hacer foco en lo económico y en la situación que atraviesa el Conicet, "desmintiendo la campaña que se hace sobre los ñoquis en el Conicet".

superior.jpg El alumno becado, junto a docentes y directivos de la escuela. Foto: gentileza Superior de Comercio.

Recortes en ciencia

El Balseiro asignó en esta oportunidad siete lugares para realizar la pasantía en la institución. La motosierra nacional y los recortes presupuestarios también pasaron por el certamen, ya que hasta el año pasado eran 15 las becas otorgadas.

El adolescente rosarino visitará el Balseiro del 21 al 25 de octubre de 2024. La estadía incluye la realización de experimentos, visitas a laboratorios y asistencia a seminarios de ciencia y tecnología. Además de Leonel fueron becados estudiantes de Catamarca, Misiones, Buenos Aires, Corrientes y dos de Ciudad de Buenos Aires.

Leonel admite que si bien no se esperaba estar entre los seleccionados, los casi tres meses de investigación y entrevistas que debió invertir para hacer el trabajo ya valieron la pena y es una experiencia que atesora. "Haber hecho una monografía como esta me hizo visitar el Instituto de Física Rosario (Ifir - Conicet) y entrevistar a personas que me ayudaron un montón, como Luciano Ponzellini y Juan Manuel Monti", contó el estudiante del Superior de Comercio.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, felicitó al alumno, a la escuela y al equipo docente que lo acompañó en este camino. Para este logro Leonel contó con el apoyo de Marisa Capriotti como tutora académica, además de la colaboración de los profesores Sebastián Sacco y Beatriz Schiffino.