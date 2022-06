"Los discursos de odio, como la desinformación, se viralizan a mucha velocidad"

En la previa al encuentro en Entre Ríos, Lewin habló con La Capital sobre las problemáticas que suelen surgir en las audiencias, advirtió sobre los peligros de los discursos de odio y aseguró que "las chicas y los chicos no están representados en los medios".

—¿Qué implica pensar a la comunicación como un derecho humano?

—El derecho a la comunicación tiene que ser considerado como un derecho a acceder a información y a emitir opinión e información, pero no solamente por parte de comunicadores y comunicadores profesionales. Es decir, el derecho a la comunicación no es un derecho exclusivo de las personas que ejercen el periodismo ni de las empresas periodísticas. Se considera que la comunicación tiene que ser ejercida por todos y todas las ciudadanas, que tiene que haber una una equidad. Tiene que haber una equidad de género, las personas con discapacidad tienen que poder ejercer su derecho a la comunicación, los pueblos originarios tienen que poder ejercer su derecho a la comunicación, niños niñas y adolescentes, personas adultas mayores tienen que verse bien representados y tienen que poder expresar su voz en los medios de comunicación. Verse reflejadas y emitir aquello que son sus intereses, sus reivindicaciones y sus opiniones. La verdad es que con el advenimiento de lo digital y la modificación del ecosistema de medios se podría decir que hubo en un principio una suerte de ilusión acerca de qué esto iba a profundizar el derecho a la comunicación, ampliar el derecho a la comunicación. Y si bien esto ha sucedido —hoy en día con un celular y con acceso a datos podemos subir un video o subir un audio a las redes y comunicar aquello que que nos interesa, que nos conmueve, que nos motiva— también es verdad que han surgido aspectos negativos en el entorno digital como la difusión de discursos discriminatorios discursos violentos discursos de odio, discursos sexistas.

—¿Qué tipo de problemáticas surgen en las audiencias?

—Las audiencias se han apropiado de la Defensoría del Público como un canal para hacernos llegar sus reclamos con respecto al rol de los medios de comunicación, en principio radio y televisión, pero también los medios digitales sobre los cuales todavía no tenemos competencia. Lo real es que hay una gran franja etaria que ya no consume más radio televisión por los canales tradicionales, si no que consumen contenidos en lo digital y esto es un problema.

—¿Por qué?

—Estamos recibiendo la preocupación de las audiencias que en un 18 a 20 por ciento de los reclamos que recibimos se refieren a lo digital y las plataformas digitales se autorregulan, son empresas supranacionales con sede en otros países y no hay una posibilidad de cuando las audiencias se sienten vulneradas en sus derechos que obtengan un canal como es el de la Defensoría del Público que actúa sin poder sancionatorio, con una vocación de diálogo, una vocación pedagógica como puente con los medios de comunicación. Las audiencias reclaman una comunicación con perspectiva de derechos, es decir: que no se vulneren los derechos de mujeres y LGBT, que se le dé acceso a la información a las personas que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad; que niños niñas y adolescentes, pueblos originarios, personas adultas mayores tampoco se vean invisibilizadas; que no se tengan en consideración son sus puntos de vista. En el caso de las personas adultas mayores, por ejemplo, que se las infantilice. También recibimos reclamos de acceso por ejemplo internet. Internet ha probado ser un servicio esencial y sin embargo hay grandes extensiones de en nuestro país en las que la población no tiene acceso a internet, entonces tiene dificultad en el acceso a otros derechos fundamentales como es el derecho al trabajo sobre todo durante la pandemia el derecho a la educación y el derecho la salud durante la pandemia y el derecho a la libre expresión.

—¿Hay una preocupación de la Defensoría frente a los discursos de odio que circulan en medios tradicionales y redes?

—Sí, los discursos de odio sobre todo en los medios digitales, en redes, los discursos violentos, los discursos discriminadores o estigmatizantes circulan con mucha velocidad. Siempre existieron pero como la desinformación ahora se viralizan con mucha velocidad. Por eso y para tratar de neutralizar estos discursos y proteger a los sectores más desfavorecidos, nosotros estamos en un proceso de empoderamiento de estas audiencias. ¿Cómo lo hacemos? En alianza con la Unesco, con lo que se llama Alfabetización Mediática Informacional. Un nombre muy complicado pero qué tiene que ver con dotar a lo largo de la educación formal y fuera de ella desde muy temprana edad a la ciudadanía de aquello que le permite acceder al bienestar digital. Es decir a desempeñarse en los medios, recibir y emitir mensajes con cuidado y con responsabilidad. Estamos lanzando en alianza con el Ministerio de Educación un curso virtual sobre Alfabetización Mediática Informacional que va a alcanzar a alrededor de 2000 docentes en una primera instancia y estamos participando también con el centro Ana Frank en una iniciativa internacional sobre qué hacer con los discursos de odio que también tienen que ver con la banalización del Holocausto, tienen que ver también con el negacionismo de aquello que ocurrió durante la Dictadura. Hay muchas expresiones de discursos de odio y la verdad es que está bastante naturalizado. Por eso hay algunas políticas por ejemplo Ofelia Fernández que suspendió durante varios meses su cuenta de Twitter o Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que abandonó un capital político de 1.500.000 de seguidores porque consideraba que Twitter era una cloaca. Este fenómeno es más común en en Twitter pero también está presente en los medios de comunicación tradicionales que a veces recogen estos debates cargados de odio, de resentimiento, de prejuicio de discriminación y los utilizan como fuente y esto, lo preocupante, es que según quien emita este discurso de odio este discurso de odio se puede transformar en violencia en el mundo real. Un ejemplo fue la asesinato de un joven mapuche en Cuesta del Ternero en la comunidad Quenquentrew. Los medios de comunicación estaban propalando acusaciones como “mapuches terroristas”, “mapuches amenaza”, “mapuches delincuentes, violentos” y finalmente la violencia no partió de la comunidad mapuche sino que partió de unos tiradores que cargaron con la vida de un joven de 20 años.

—¿Cree que las voces de chicas y chicas están representadas en los medios?

—Las chicas y los chicos no están representados en los medios. Más allá de qué no consumen en su mayoría más radio y televisión, si no que se informan y se entretienen por otras vías, por pantallas digitales. Lo real es que tampoco encuentran contenidos atractivos y que los y las representen. Y entonces desde la Defensoría estamos trabajando con Defensorías de la niñez. Acabamos de tener una reunión en Córdoba porque consideramos que no se puede invisibilizar y silenciar a niños, niñas y adolescentes con la excusa de protegerlos. Nosotros tuvimos una experiencia cuando se discutía en la Ciudad de Buenos Aires la presencialidad educativa en la vuelta de las escuelas, hablaban la Ministra hablaban directoras de escuela, docentes, padres y madres pero nunca hablaban los chicos, las chicas. Nunca se les preguntaba qué pensaban cómo se sentían, si tenían ganas o se sentían inseguros y preferían seguir estudiando desde sus casas. Es decir los directos interesados sujetos del proceso educativo estuvieron ausentes y nuestros monitoreos en la Defensoría demuestran que cuando aparece —y aparecen muy poco en los medios de comunicación— lo hacen como víctimas o presuntos perpetradores y perpetradoras de delitos.