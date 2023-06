"El último vagón": una historia escolar contada en dos tiempos

Hugo Valenzuela es el inspector que recibe la orden de sus superiores de cerrar las escuelas. Pero la Malinalli Tenépatl, situada en la Estación de las Delicias, es la escuela pública a bordo de un vagón donde Ikal encendió su mecha por los libros y la cultura, además de amistades y amores, circo de pueblo y aventuras. Esa escuela pertenece a las que se conocieron como “escuelas Artículo 123” creadas en los años veinte y treinta para dar asistencia educativa a los empleados de empresas agrícolas e industriales y las familias que viajaban con ellos por todo México. Explorando en torno a este tipo de escuelas, irrumpe no solo la historia de la educación y revolución mexicana, sino de la escuela como territorio de disputa entre convertirse en derecho de los más humildes o privilegio de los poderosos . Aunque Netflix no ofrece ni media pista para comprender este asunto, es interesante reponer aquí en tiempos de reformas escolares de mercado, de exámenes Pisa como única religión, de gobiernos que cierran escuelas y de vacantes, cómo la historia nos ofrece diversos episodios, en este caso en México con las escuelas rurales, reponiendo la encrucijada entre el derecho de los nadies a convertirse en alguien cuando se asocian la escuela, el Estado y el pueblo; o la imposición del esclavismo con la prepotencia de los hacendados para preservar solo el interés por su capital y acumulación de ganancias, controlando al Estado como en estos días lo hace el imperativo del mercado.

Lo que nos quiebra de emoción se produce en los últimos minutos, porque el guion no solo empalma ambas historias sino que las conjuga con la repentina muerte del padre del niño por las condiciones en que lo explotan, así como la partida del niño con su madre y la dolorosa despedida de su maestra y amigos/as. Y ahora un “alerta spoiler”, porque el empalme de ambas historias nos revela que ese niño es el inspector y viceversa. Y entonces se producen dos parentescos fílmicos: uno en Ikal, de apellido Machuca, vaya la similitud con el protagonista de la hermosa peli chilena y el papel de aquel niño en una escuela y sociedad atravesada por la disputa de clase y el Golpe de Estado. Y otro con esa escena final de La Lengua de las mariposas, donde nos incomoda y desconcierta la mirada y acción de Moncho a Don Gregorio, su maestro, cuando lo apedrea gritándole “rojo”, haciéndonos sentir el dolor de las contradicciones cuando son difíciles de explicar. Pensé en estas intertextualidades porque aquí ese inspector estaría traicionando a su maestra que fue la partera de su lectura del mundo y una puerta a las amistades y el amor.

Reitero, no he leído el libro, solo conozco el relato de Netflix, y resulta de enorme ingenuidad ese gesto final donde ese hombre se despoja del rol de inspector y asume el del maestro como asunto mágico y sin costo. Como si la maquinaria disciplinante que persiste en cualquier sistema educativo pudiese quedar disuelta por la intención de ponerle épica y suavizar la relación entre televidente y contradicción. Reivindicando a su maestra, sus amigos con la nostalgia y la vocación, aunque lo que allí opera es el efecto Netflix para concluir con un final feliz.

Para cerrar, la peli me atrapó y me emocionó buena parte de la historia. Siempre me conmueve cuando hay maestra, porque tal como sostiene la filósofa María Zambrano “tener maestro/a es tener no solo a quien preguntar sino especialmente ante quien preguntarse”. Ikal Machuca tuvo maestra, pero hay algo tan de México como nuestro para pensar: en la Argentina recordamos los 90 con “ramal que para, ramal que cierra” y eso fue decapitando pueblos, historias y esperanzas. Aquello que fue el esqueleto de ese Estado Nación que a través de sus rieles construyó un modelo de país, trabajo y educación, fue derrotado por un modelo donde el Estado fue condenado por el mercado. En esta historia también está presente este fenómeno en México, cuando la privatización y el poder de hacendados se conjuntaban para lograr que un inspector cerrara la Malinalli Tenépatl.

Ayer, aunque especialmente hoy, viene muy bien estar atentos/as a esa metáfora tan temible de cuando el mercado y sus mercaderes se apropian de manera imperiosa del Estado, en este caso para los designios de la escuela pública.