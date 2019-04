Antes de los 2 años, nada de pantallas

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó en su sitio web una serie de recomendaciones tanto para chicos menores de 2 años como para las niñas y los niños a partir de esa edad. Propone no exponer a los chicos a estos aparatos en la primera infancia.

"La utilización de televisión, tablet, computadora, celular —que son las pantallas más frecuentes en la vida cotidiana de los niños— puede tener efectos positivos y negativos, dependiendo a veces de cómo se implemente su uso", señala el organismo.

En cuanto a los menores de dos años, la SAP sostiene que "en la actualidad hay consenso en la no utilización de pantallas antes de los dos años de edad", porque "los niños a esta edad están en pleno desarrollo y entre las pautas madurativas importantes que se van cumpliendo en esta etapa se encuentra el lenguaje".

La Sociedad Argentina de Pediatría apunta que las pantallas "no cuentan con condiciones trascendentales para el desarrollo, como son la tridimensionalidad del mundo real y la interacción humana (tonos de voz, atención, emoción, afecto, contacto físico) fundamentales para el crecimiento". Y concluye: "Por todo esto no sería ideal la utilización de pantallas antes de los 2 años".

Desde los dos años

A partir de los dos años de edad, propone una hora diaria de exposición a contenido adecuado para la edad —con un máximo de dos horas diarias— "ya que los niños cuentan con otras habilidades en esta etapa". Agrega que este contacto debe ser siempre supervisado por un adulto.

Recomienda además priorizar juegos que sean interactivos, didácticos y acordes a edad, que no haya pantallas ni internet en las habitaciones y no exponerlos a pantallas una hora antes de ir a dormir. Además compartir con los niños las actividades y no dejarlos solos, promover actividad física y otro tipo de juegos. Y que las pantallas no sean la única actividad disponible para los chicos.

También se acuerda que la utilización de internet en la época escolar puede ser muy útil para el aprendizaje, siempre acompañados por una persona adulta.

Y desde la SAP alertan que la utilización inadecuada de las pantallas en menores de 5 años se asocia a trastornos del desarrollo.