Una ventana al mundo para actores rosarinos y de Latinoamérica

Berger está radicada de 2008 en Nueva York y trabajó en producción ejecutiva, marketing, publicidad y prensa en mas de 50 grandes producciones como “Matilda”, “Mamma mía!” y “Spider-Man: Turn off the Dark”. Hoy, además de lanzar Backstage, es la titular de GO Broadway, un programa de formación de artistas con base en Nueva York del que ya participaron figuras como Angela Torres, Florencia Otero, Germán Tripel y Emilia Attias, entre otros. “Fue mágico formar parte de producciones de Broadway tan importantes, pero más mágico es ver a artistas latinoamericanos estudiando en Nueva York en GO Broadway”, contó Berger a La Capital.

Los interesados en compartir su perfil de Backstage deberán ingresar a join.backstage.com/latam.

El miércoles 9 de diciembre, a las 21, Berger explicará por Zoom el paso a paso de cómo armar y optimizar perfiles. El link para sumarse es el siguiente: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMpce6gpjguHtR40f7lHwPnbJohKFdBgcoQ

¿Cómo se produce el desembarco de Backstage en Argentina?

Hace varios años que trabajo con artistas y la pregunta que mas recibo a diario es cómo conseguir castings y audiciones. Con el fin de responder esta pregunta me comuniqué con el equipo de Backstage y les conté la necesidad que había de tener una plataforma así en Latinoamérica. Me pidieron muchísima información, entrevistaron a productores, directores, directores de casting y artistas y después de varias reuniones accedieron a traducir la plataforma al español y habilitarla para Latinoamérica. Me emociona mucho que una empresa americana apueste en Argentina en tiempos así. Espero que los artistas puedan aprovechar esta herramienta.

¿Cómo se relaciona Backstage con GO Broadway?

Backstage eligió a GO Broadway como partner para lanzar la plataforma en Latinoamérica. GO Broadway es un programa de formación de artistas que, a través de los años se ha convertido en una gran comunidad. Nuestro público es su público también y les dio confianza unirse con otra empresa americana.

¿Por qué se produce el desembarco en este momento?

La pandemia nos enseñó a ver las cosas desde otro punto de vista entre ellas la posibilidad de hacer proyectos a distancia y gracias a Backstage, ahora artistas argentinos pueden acceder a oportunidades de trabajo en varios países.

¿Qué beneficios tiene inscribirse en Backstage?

Puedo nombrar cientos de beneficios pero el más importante es la exposición que estar en una plataforma así le da a un artista. Siempre digo que Backstage es como el Linkedin del arte, no podes no estar. También es la plataforma con más castings y audiciones del mundo, es decir, las chances de conseguir un trabajo son mayores. Muchos artistas tienen páginas de internet personales y Backstage es básicamente lo mismo, con la diferencia de que en Backstage hay miles de productores y directores buscando talentos a diario. La sección “at home” (desde casa) de Backstage es maravillosa ya que uno puede acceder a trabajos por todo el mundo desde casa. Por último, la seguridad en los castings y audiciones es una de las prioridades de Backstage, revisan cada oportunidad que se publica en la plataforma para verificar su veracidad.

¿Qué costo tiene?

La plataforma es gratuita los primeros seis meses. La idea es tomarse estos seis meses para completar perfiles, aprender a usar la plataforma mientras reactiva un poco la industria.

Si alguien aspira a trabajar en Hollywood o Broadway, ¿es posible que cumpla su deseo?

Creo que todo es posible, pero hay dos factores grandes: uno es la preparación y la otra es la suerte y a veces estas dos cosas no se dan al mismo tiempo. Es verdad que hay muchas producciones en Estados Unidos, pero también hay mas actores compitiendo. Tengo amigos que han estado en cuatro o cinco obras de Broadway y a veces les cuesta conseguir trabajos. También conozco muchos artistas que tuvieron la suerte de estar en el momento indicado en el lugar indicado y las cosas se les dieron, pero realmente estaban preparados y entrenados.

¿Saber idiomas es una ventaja?

Sí, por supuesto, los idiomas y acentos suman muchísimo.

¿Cómo inciden las limitaciones impuestas por la pandemia en el avance de una herramienta como Backstage?

Backstage, al igual que el mundo entero, se tuvo que adaptar y reinventar. Abrieron la sección “at home” para trabajos que se pueden hacer desde casa y vieron un aumento grande de oportunidades de trabajo en publicidad y doblaje. También ofrecieron muchos workshops para enseñar a sus miembros como grabar un reel, una audición online y otras herramientas útiles para armar un home studio.

Sos argentina y residente en Nueva York. ¿Podrías compartir parte de tu experiencia?

Llegué a Nueva York en 2008 con 18 años, cumpliendo el sueño de estudiar en el exterior. Pensaba volver a Argentina y armar una academia con maestros de Broadway pero me terminé quedando en Nueva York . Trabajé durante varios años en Broadway en producción ejecutiva, marketing, publicidad y prensa en mas de 50 obras. Fueron años muy muy sacrificados pero llenos de satisfacciones. Paralelamente, arranqué con GO Broadway, un emprendimiento que arrancó con una página de Facebook. El primer año vinieron 20 chicos y de a poco fue creciendo esta comunidad de artistas. Vivir en Nueva York me dio satisfacciones muy lindas como encontrar al amor de mi vida y formar una familia. Tengo dos hijos, Sophie y Benji, que son sin duda mi mejor producción. A nivel laboral, fue mágico formar parte de producciones de Broadway tan importantes, pero más mágico es ver a artistas latinoamericanos estudiando en Nueva York en GO Broadway.