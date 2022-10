Un documental indaga sobre el vínculo intacto entre Maradona y Nápoles

“Quién fue Maradona en vida no me interesa. Me interesa el efecto que tuvo en sus vidas, porque lloraron como Magdalena el día de su muerte”, dijo Daniel Pennac. La idea se le ocurrió al escritor francés la mañana del 25 de noviembre de 2020, cuando al despertar encontró a Demi, Pako, Ximo y Clara, cuatro integrantes de su compañía de teatro, llorando desconsoladamente por la muerte de Maradona.