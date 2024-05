Por la lluvia, crecen los problemas de humedad en viviendas de Rosario La demanda a empresas de impermeabilización subió hasta un 400%. Los trabajos cuestan de $5.500 a $15.000 el metro cuadrado Por Nicolás Maggi 9 de mayo 2024 · 06:28hs

Rastros en las paredes. La humedad puede ser perjudicial para la salud al crear condiciones propicias para el crecimiento de moho y hongos.

La lluvia constante de los últimos meses generó problemas inéditos de humedad en las casas de Rosario, tanto en paredes como en techos. La sequía del último año provocó que mucha gente que no hizo el mantenimiento necesario no lo notara. Pero los materiales se agrietaron, y la actual seguidilla de precipitaciones produjo muchas filtraciones que incluso desgastaron tareas que todavía debían aguantar. Los trabajos no son baratos: pueden ir de $5.500 a $15.000 el metro cuadrado.

Las empresas que ofrecen el servicio de impermeabilización, que impiden el paso del agua y evitan que la humedad entre en paredes y techos, han visto que las consultas se incrementaron entre un 200% y un 400%, sobre todo en el último mes. El crecimiento de la demanda ha sido tan grande que algunos pausaron las campañas de publicidad en Google, ya que no pueden dar respuesta. En algunos casos, están dando turnos con un plazo aproximado a 15 días.

Ficción y realidad: Mirta Busnelli y Anita Pauls son madre e hija en "La estrella que perdí" El gobierno afirma que un 50% de los maestros dictó clases

"Hubo una gran variación, muy notoria, más del doble. Últimamente nos hemos abocado casi pura y exclusivamente a trabajos de impermeabilización. Ha entrado agua en todos los techos", explicaron desde Pintores Rosario. Esto sucede tanto en techos de chapa, donde se filtra por diferentes espacios y uniones de materiales, como en los de losa.

El tema viene de larga data, pero se nota ahora. "Los usuarios no le hacen el mantenimiento al techo y se agrieta. Cuando hay sequía no se nota, pero cuando llueve sí. Hay fisuras que con una lluvia normal no tendrían problemas, pero sometidas a una caída de gran cantidad de agua durante muchos días, se saturan y comienza a filtrarse", apuntó.

Manchones "En esos períodos que llovió durante 5 o 6 días y abundante, empezaron a salir filtraciones, tanto horizontales, en azoteas, como verticales. No hay techo que no haya sufrido", indicó David Levi, de Pintarena Rosario. ¿Cuál es el problema principal? En muchas ocasiones surge la filtración como gotera. En otras aparece un manchón de humedad: "Puede ser el manchón amarillo, el otro donde ya empieza a pegarse el hongo y queda negro, o el que empieza a desgranarse y se cae directamente el revoque", describió. En edificios, las impermeabilizaciones verticales se hacen con elastomérico de muros, como las conocidas Recuplás, Plavicón o alternativas. En general, si hay lluvias normales no pasa nada, pero cuando se da semejante cantidad no alcanza a secarse, cae una cascada permanente y ahí se provocan filtraciones. "Incluso en impermeabilizaciones de edificios que nosotros garantizamos por 10 años y que nunca han tenido problemas, a los 8 años aparece alguna gota en un sector o paredes húmedas por la cantidad de lluvia que ha caído, y también porque se tapan los desagües y hace cúmulo", indicó Levi. Precio Hacer un trabajo en un techo no es barato, pero sí hay una gran cantidad de diferentes precios y calidad de trabajo. Hay una enorme dispersión de tareas, que no todos los que ofrecen el servicio pueden cumplir: por ejemplo, algunos afirman que una impermeabilización requiere un hidrolavado previo, otros sellan las grietas previamente con materiales costosos, hay membranas aluminizadas y mantas geotextiles gruesas, que son más caras. La desocupación ha provocado que mucha gente intente "changuear" ofreciendo un trabajo para el que no tiene todas las herramientas o los conocimientos. Por ejemplo, un pintor que trabaja solo y promete una impermeabilización que dure dos veranos, pide 5.500 pesos por metro cuadrado. Un trabajo intermedio con materiales como membrana asfáltica de 40 kilos, emulsión y otros insumos, más mano de obra, ronda los 9 mil pesos el metro cuadrado. Con manta geotextil puede llegar a 15 mil pesos. Estos últimos dos pueden durar 10 años. Si se tiene en cuenta que un techo promedio de una casa tiene 80 metros cuadrados, la suma arroja de 440.000 a 1.200.000 pesos. En caso de utilizarse materiales importados, que aseguran unos 20 años de duración, el valor es de 130 mil pesos el metro cuadrado. Ferreterías Como dato de color, el impacto también se ha sentido en las ferreterías de Rosario. "Se incrementó un 15% la venta de membranas e impermeabilizantes, sobre todo en nuestra zona donde la humedad está muy cerca del nivel del suelo. Todo lo contrario a hace dos años, donde no hubo lluvias y los suelos no tenían humedad. Con esto quiero decirte que el problema no solo es de arriba, sino también de abajo", señaló Sergio Angiuli, presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina.