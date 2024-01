La misión del FMI inició sus contactos con equipos del Central y Economía

En enero vencen unos u$s 1.900 millones con el organismo y Milei utilizaría el recurso de pagar hacia fin de mes, mientras avanza en las conversaciones con los técnicos del organismo para destrabar los desembolsos del acuerdo vigente, que quedaron en suspenso a fines de 2023.

El martes pasado, voceros del FMI señalaron que el objetivo del equipo técnico será “continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa” apoyado por el organismo.

En rigor, los vencimientos con el Fondo para 2024 totalizan hoy cerca de unos u$s 7.700 millones y arrancan el próximo 9 de enero, donde habrá que pagar unos u$s 1.300 millones, y el 16, por u$s 650 millones.

Del BCRA al Tesoro

En este contexto, el gobierno autorizó la emisión de letras del Banco Central por u$s 3.200 millones a diez años de plazo ante “la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda”.

En el decreto número 23, por el cual se ordena la operación, se explica que se recurrió a esta emisión al comprobarse que “a partir de la implementación de las medidas económicas anunciadas el último mes, se ha producido un aumento en el nivel de reservas”.

Por tal razón, se considera que la autoridad monetaria “se encuentra actualmente en condiciones de proveerle dólares estadounidenses al Tesoro nacional para que haga frente al cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, manifestó que habrá “ningún perjuicio patrimonial” para el Central y que la operación “empezó el 26 de diciembre en un proceso de adquisición de dólares por parte del Tesoro”.