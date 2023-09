Este año 30 mil personas migraron a la salud pública municipal

Los problemas odontológicos son un motivo de consulta frecuente por el que la gente se acerca a los centros, y si bien hay algunas personas nuevas en la ciudad, en su gran mayoría se debe a esa situación general de la salud pública conteniendo a los que no pueden pagar los tratamientos, o que pierden su obra social y de otro modo no puede acceder a una atención. Lo mismo se registra en el sistema provincial, donde el promedio de atenciones en Rosario es de 21 mil por mes.

En Rosario hay 50 centros de salud y vecinales municipales que tienen consultorios odontológicos. El 90% de las atenciones son en esa red. Las derivaciones de alta complejidad se hacen al Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar), los hospitales de segundo nivel (Carrasco, Roque Saénz Peña y Alberdi) y una serie de centros de mediana complejidad en los que se está descentralizando ese tipo de atención.

Este proceso para acercar algunas prácticas como endodoncia a los lugares adonde vive la población, hizo que se equipen centros con mejores aparatos de rayos X y otras prestaciones. Actualmente los tienen el de Santa Teresita, Juan B. Justo, Maradona y el Policlínico San Martín; y antes de fin de año se van a sumar Emaus, Pasteur, Casals, 1º de Mayo, y Pocho Lepratti.

La pandemia y la falta de continuidad de las consultas provocó lesiones más graves en las piezas dentarias, ya que los procesos siguieron evolucionando ante el acceso limitado a la atención, y eso derivó en mayor nivel de complicación cuando llegan al centro de salud. También hay personas que pierden la obra social y detienen el cuidado preventivo, por lo que cuando acceden a la salud pública lo hacen con lesiones mas graves. Muchos de ellos luego se quedan, abren historia clínica y suman a sus familias.

Todas las atenciones son absolutamente gratuitas, así como la medicación y descartables. La odontológica es una de las prácticas más costosas para el bolsillo del usuario, si se comparan con el privado en donde debe afrontar copagos. "Personas que en otro momento podían solventar algo de la atención por su obra social, hoy vienen al sistema público, sobre todo en la urgencia. Además, muchos vienen a retirar la medicación al centro de salud, pero se atienden en otro lado", contó Vignoni.

Además, hay toda una tarea preventiva, que se hace en salud bucal de los niños vinculados con la escuela, espacios de desarrollo infantil, y centros Cuidar. Son trabajos con técnica de cepillado, cuidado de salud bucal y de la alimentación para prevenir enfermedades de la boca. También se hacen trabajos puntuales con embarazadas, diabéticos, poblaciones priorizadas porque suelen tener mayores complicaciones. Es una mirada integral de la salud en un equipo.

Insumos

Este jueves se conoció un comunicado del Colegio de Odontólogos de Rosario que advertía "escasez o faltante de materiales dentales y de equipamientos, que son en un 90% importados", y que ponía en aviso a la población de que "ante la situación económica y las dificultades en sostener la correcta provisión, se están acordando nuevas estrategias momentáneas entre los prestadores y el sistema de seguridad social, obras sociales y prepagas". Mientras se llegue a esos entendimientos transitorios, decía la carta, "es probable que el profesional deba priorizar las atenciones de mayor urgencia".

Según Vignoni, en la red de salud municipal todavía no se ha visto puntualmente con lo odontológico, porque las compras son trimestrales y aún conservan algo de stock, pero sí ya se nota en otras áreas con artículos como prótesis o insumos biomédicos, donde es un momento crítico. "Por ahora nos permite dar respuesta y no hemos tenido que suspender atenciones. Pero se están viendo sobreprecios en todos los rubros, y también hay falta de oferta", explicó.

De este modo, no se presentan los oferentes porque no tienen disponibilidad, tanto por los precios o porque no les habilitan las importaciones. "No tenemos previsto dificultades en los próximos dos meses. Depende del ordenamiento de la macroeconomía. Hasta el momento está garantizada todo tipo de atención", indicó el funcionario.