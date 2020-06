Del miércoles parece que no pasa. A más tardar ese día se elegirá quién será el próximo técnico de Rosario Central. Y a esta altura no parece que vaya a haber sorpresas. Cristian González tendrá la chance de su vida: dirigir en primera división y nada menos que en el club de sus amores, donde cumplió tres etapas como jugador y hace dos que hace escuela conduciendo a la reserva. Es ahora o nunca, como muchos en el mundo canalla afirman. Pero, ¿cuáles son sus gustos futbolísticos? ¿a qué juega? ¿cómo es como conductor de grupo? ¿en qué cosas hace hincapié? Ovación consultó a varios de sus dirigidos para saber sus opiniones. Difícil que alguien hable mal, por supuesto, y más tratándose de chicos, pero las opiniones de cuatro jugadores de la cantera canalla fueron claras, realzan su figura y pueden dar un grado de orientación sobre qué es lo que pretende y cómo se maneja. En esas palabras se deja ver el perfil sobre cómo puede ser Central con el Kily, un entrenador que guarda suma relación con quien fue como jugador.

Es un simple muestreo para crear una imagen del Kily como futuro técnico de Central, pero los cuatro jugadores de la reserva consultados contestaron a las siguiente preguntas:

1- ¿Cómo juegan sus equipos?

2- ¿Qué relación entabla

con sus jugadores?

3- ¿Qué fue lo que más les sorprendió, desde el aspecto profesional y humano?

Raúl Chamorro (Defensor)

Chamorro 2.jpg Raúl Chamorro, defensor canalla.

1- Los equipos del Kily se caracterizan principalmente por la intensidad. Antes de los partidos y en los entrenamientos siempre nos pidió eso, porque el nivel en la reserva es tan alto que nos pide no aflojar en ningún momento porque si no, no te perdonan. "Al igual que él, que es electrizante afuera de la cancha como lo era adentro, pide eso y que respetemos la camiseta" Al igual que él, que es electrizante afuera de la cancha como lo era adentro, pide eso y que respetemos la camiseta, porque eso nos va a dar la oportunidad el día de mañana de estar en primera. Y después de los partidos siempre analiza las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal.

2- El Kily siempre habla individual y colectivamente con los jugadores. Se acerca a cada uno, sobre todo si a alguno lo ve mal anímicamente, para saber si necesita algo. Nunca deja de preocuparse por todos y aconseja sobre las virtudes o defectos, como mejorar el cabezazo o la pierna inhábil. Eso nos hizo mejorar mucho.

3- Lo que más me sorprendió de él como técnico es que nunca bajó los brazos. Cuando tuvo la chance de dirigir primera y al final no se la dieron, para cualquiera que estuviera en reserva sería un golpe fuerte. Pero se mantuvo firme y siguió trabajando duro, sabiendo que su sueño es dirigir primera, acá, en la selección o en Europa. Y como persona siempre fue directo, sin vueltas, de frente te dice las cosas. No oculta nada y prefiere decírtelo si no te das cuenta de las cosas. Eso es muy bueno también.

Ignacio Russo (delantero)

Russo 2.jpg Ignacio Russo, el hijo de Miguel Angel y delantero auriazul.

1- Lo que el Kily siempre intenta es ser agresivo e ir al frente, sea cual sea el resultado. Su intención es manejar el partido y ser protagonista. "Claro que en esa agresividad nos insiste en no volverse loco ni ser apurado en el primer pase" Claro que en esa agresividad nos insiste en no volverse loco ni ser apurado en el primer pase, sino serlo en el momento adecuado, entendiendo los partidos.

2- Charlamos constantemente con él. Los consejos son de que siempre hay que meterle, que no hay que relajarse, que nunca sabés si alguien te está mirando o si puede ser el técnico de primera. Que hay que entrenarse al ciento por ciento, intentando mejorar algún aspecto por día y no relajarse, juegue o no juegue.

3- Lo que más me sorprendió es la confianza en lo que hace, lo seguro en todas las cosas que hace. Si está con la de él, va al frente con la de él y muere con la de él. Y como persona, por lo que significa el Kily, por la calidad de jugador que fue y la experiencia que tiene, uno aprende siempre. Es muy buena persona, te dice las cosas de frente y no te va por detrás. Siempre tiene buenas respuestas, con las palabras indicadas.

Leer más: Análisis de los equipos del Kily

Joan Mazzaco (defensor)

Mazzaco 2.jpg Joan Mazzaco, un lateral que se las trae.

1- Sin dudas que el equipo del Kily juega como lo hacía en su momento, muy aguerrido, con mucha determinación, siempre para adelante. Y obviamente, con la camiseta de Central por encima de todas. No quiere que perdamos la pelota y si pasa nos pide que la recuperemos enseguida, que metamos y no nos dejemos pisar por el rival. Eso es muy bueno y es su identidad.

2- Cuando estamos en el club me pregunta cómo estoy de cabeza, a veces si tengo problemas "Me dice que no me encierre y en lo futbolístico, que corra, que defienda, que pase, que agache el culo y le meta, siempre así" me dice que no me encierre en eso y en lo futbolístico, que corra, que defienda, que pase, que agache el culo y le meta, siempre así. Me apoya muchísimo para que sea una buena proyección.

3- Lo que más me sorprende es que no todos los técnicos están encima de un jugador y él es uno de ellos. Todo el tiempo te pregunta cómo estás, si tenés un problema familiar, si te peleaste con tu novia. Que un técnico esté así encima tuyo te da buena imagen, habla bien de él y lo mismo puede decir del cuerpo técnico. Y como persona me sorprende su identidad, como dije, eso que lo hace acelerado, eléctrico, y eso te vuelve loco y te emociona también.

Lautaro Blanco (defensor)

Blanco 2.jpg Lautaro Blanco, defensor con conceptos claros.

1- Le gusta tener jugadores con buen pie, que traten bien la pelota y que cuando la pierden nos pide que cambiemos rápido el chip para poder recuperarla y luego tomar las mejores decisiones, ya sea para atacar o descansar con ella. "Quiere que el equipo sea intenso, agresivo, que ataque mucho y en tres cuartos de cancha para arriba nos da la libertad" Quiere que el equipo sea intenso, agresivo, que ataque mucho y en tres cuartos de cancha para arriba nos da la libertad para gambetear o terminar las jugadas.

2- Charlé muchas veces con él, lo hace mucho en grupo y personalmente. Me dio muchos consejos, me corrigió cosas y no sólo de lo futbolístico porque nos da la confianza de hablar de lo que necesitemos.

3- No sé si hablar de sorprenderme, pero como técnico creo que es más o menos como jugaba: hiperactivo, pasional, lo vive de una manera muy intensa y eso nos transmite, tratando de contagiar además todo lo que significa Central. Es un tipo que te da el lugar y no sólo él, sino el profe, la psicológa y los ayudantes. Eso es muy bueno también. Y cuando cometés errores o te despistás en un entrenamiento, por esa misma forma de ser enseguida te pega un grito para hacerte reaccionar.