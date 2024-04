Yofra: "Se nos licuó el salario en tres meses"

“Muchos habrán escuchado en sus hogares o en la fábrica eso de que la política no me da de comer. Pero por esta política tenemos el 57% de pobres y se nos licuó el salario en tres meses. Todos los trabajadores sufrimos eso y, por eso, acá estamos para gritar”, afirmó al abrir el encuentro, que se realiza a una semana de haber logrado una renegociación paritaria que llevó el salario básico a $ 1,24 millón y mientras se realiza la paritaria del sector de desmotadores de algodón.

El riesgo país baja para la city pero no para los trabajadores

“No es una opción no cumplir con las decisiones que se toman en los plenarios de delegadas y delegados y en los Congresos, si facultan a tomar medidas de fuerza no es una opción no hacerlas”, completó Yofra, acompañado por Eduardo Labra (Tesorero), Juan Domínguez (pro secretario), Ezequiel Roldán (secretario gremial) y Marco Pozzi (secretario de salud laboral).