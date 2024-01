Tras una breve tregua, los dólares paralelos retomaron las subas

Los dólares paralelos retomaron su senda alcista, luego de la tregua que ofrecieron en las últimas jornadas de la semana pasada. Mientras tanto, el Banco Central compró u$s 84 millones de dólares en el mercado oficial de cambios. La entidad monetaria sumó un total u$s 5.978 millones desde la devaluación del 13 de diciembre.

Estos resultados se producen en medio de incertidumbres sobre los avances del gobierno en la implementación de un plan para ajustar la economía, especialmente después de la eliminación del capítulo fiscal de la llamada ley ómnibus anunciada el viernes pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos marcaron ascensos de hasta 2,2%, mientras que los títulos en dólares reflejaron mayoría de bajas de hasta 3,9%. En este marco, el riesgo país cerró en 1.888 unidades.

En Chicago, la soja extendió su tendencia bajista y perdió más de u$s 5,5 durante la jornada en el mercado de Chicago, presionada por la “incertidumbre” productiva en Brasil y las buenas perspectivas de cosecha en Argentina. El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 1,24% hasta los u$s 438,81 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,92% (u$s 4,13) para posicionarse en u$s 442,76 la tonelada.

En Rosario, el precio de la soja con descarga inmediata y fijaciones subió $ 5.000, hasta los $ 265.000 la tonelada, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), aunque no se descartaron mejoras en negociaciones puntuales. En tanto, en las entregas diferidas, el tramo abril-mayo se negoció en u$s 255 por tonelada.

Bopreal

El Banco Central anunció un nuevo llamado a licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), con un límite máximo de u$s 5.000 millones. La licitación se llevará a cabo entre martes y miércoles, y se espera una importante adhesión, teniendo en cuenta que en las primeras cinco subastas se adjudicaron u$s 4.096 millones, quedando disponibles u$s 904 millones para esta licitación.

El Central informó que las suscripciones realizadas antes del miércoles permitirán, entre otros beneficios, que el monto suscripto no esté alcanzado por el impuesto Pais, sin importar el porcentaje de deuda anterior al 12 de diciembre de 2023 ingresado.

Planes de pago

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, por otra parte, una rebaja en la tasa de financiación de los planes de pago permanentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y a partir de febrero, las deudas de las micro y pequeñas empresas tendrán un 7,63% de interés y las medianas del 9,16%.

En un posteo en la red social X (ex Twitter), Caputo adelantó que “con el objetivo de proteger el trabajo de las pequeñas y medianas empresas, la Afip estableció a través de la Resolución General 5481/24 suscripta en el día de la fecha la rebaja de la tasa de financiación de los planes permanentes”.

“Nuestra intención es que a futuro la Afip deje de financiar estos planes, pero entendemos que la transición hacia un país donde la pymes puedan acceder mas fácilmente a créditos bancarios tomará algún tiempo”, agregó el funcionario.

Días atrás, el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 3/2024, dispuso el aumento de las tasas de interés por deudas tributarias, las cuales contemplan montos adeudados en materia impositiva, aduanera y previsional.