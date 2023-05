Soja: el precio del poroto cerró con bajas en Chicago

El contrato de julio de la soja bajó 1,95% (US$ 9,55) hasta los US$ 480,33 la tonelada, mientras que la posición agosto cayó 1,69% (US$ 7,90) para posicionarse en US$ 458,56 la tonelada.

Aceite de soja

El aceite de soja descendió en su contrato más cercano del 0,04% (US$ 0,44), en US$ 1.042,11 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 1,20% (US$ 5,51) para concluir la jornada en US$ 450,95 la tonelada.

El maíz, en tanto, perdió 0,13% (US$ 0,30) y se ubicó en US$ 218,30 la tonelada, porque continúa avanzando la siembra estadounidense y motivó un repunte técnico por la mañana, pero no logró consolidarlo al cierre.

“La ralentización de las exportaciones de Estados Unidos, con la agravante reciente de las cancelaciones de compras chinas, y las perspectivas favorables para la safrinha de Brasil, resultan la principal preocupación que se cierne sobre el horizonte de los exportadores estadounidenses que, desde antes de iniciar la cosecha propia que hoy se prevé récord, en septiembre, permite anticipar que la oferta brasileña inundará los puertos con un volumen inédito para ese momento del año”, explicaron desde Granar que se suma a la presión bajista del grano.

Por último, el precio del trigo bajó 1,10% (US$ 2,48) y se ubicó en US$ 222,30 la tonelada, debido a los movimientos de inversores que quieren acortar la brecha vigente entre precios de Kansas y Chicago luego de que los primeros vinieran reflejando la mala condición de las variedades de invierno.