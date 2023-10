Se expande el mercado premium de televisores

Es por eso que frente a la alta demanda, Samsung cuenta con una amplia gama de TV y recientemente lanzó su renovado lineal de pantallas premium que abarca una amplia variedad de tamaños desde 43 hasta 75 pulgadas para que los usuarios puedan elegir el TV que mejor se adapta a sus necesidades. Los nuevos televisores se podrán adquirir hasta el 9 de octubre en hasta 12 cuotas sin interés y con la compra se recibe un e-Vouchers canjeables por una barra de sonido por solo 10 mil pesos. Samsung suma la tecnología Oled d e 55 y 65 pulgadasy Neo QLED en resolución 4K para los tamaños de 75” y 55”. También estuvieron los nuevos Neo QLED Gaming TV Serie C de 50″ y 43″. El nuevo The Frame de 75” fusiona la experiencia visual con la expresión artística del entorno.

“Nosotros lo que hacemos es apostar muy fuertemente a ofrecer los productos. Con un ejemplo muy simple podemos graficar el crecimiento que tuvo en los últimos años en el mercado premium de TV. En el 2020 se vendieron 4.200 teles de más de 75 pulgadas en todo el mercado, en el 2022 fueron 30.000 teles de más 75 pulgadas. Cualquiera puede decir eso tiene que ver con el Mundial, pero en lo que va del 2023 ya vendimos la misma cantidad de tales premium que en todo el 2022. O sea que no tiene que ver con el mercado, con el Mundial, tiene que ver con el consumidor quiere este tipo de productos y está yendo fuertemente a buscarlos y con lo cual apostamos muy fuerte ahí pero no solamente trayendo el producto y poniéndolo en la góndola, sino dándole acceso al consumidor para que pueda tener herramientas para poder subirse al barco de las teles Samsung”, reseño Outes.

Los altibajos económicos y turbulencias que se viven en el país ponen a las compañías frente a una gimnasia particular, en cuanto a la toma decisiones, respecto de otros países. El directivo apuntó que “el contexto define el corto plazo, pero las decisiones fabriles, las decisiones de mediano a largo plazo no se pueden distraer por el corto”.

Samsung-TV-S95B-Lifestyle-Image (1).jpg

“La verdad es que Argentina siempre fue un un mercado más que interesante para Samsung a nivel global y de esa manera lo pensamos con el gobierno que toque trabajar, con el contexto que toque trabajar. Siempre se sabe que hay algunos momentos mejores que otros, pero al final del día es un país muy rico por el talento que tiene localmente, por los consumidores que son muy profesionales y además por el pull de de partners que tenemos. Hoy trabajamos muy fuertemente con una serie de partners fabriles, particularmente en TV trabajamos con el grupo Mirgor produciendo en Tierra del Fuego y las decisiones de las dos compañías, porque al final son dos compañías las que trabajan juntas, son de seguir expandiendo nuestras capacidades fabriles”, relató.

En ese sentido, Outes adelantó que antes de fin de año o principio el año que viene van a estar lanzando el Samsung 98 pulgadas, el TV más grande producido en Tierra de Fuego. Este modelo involucró la compra de una nueva línea de producción, porque no tenían una línea que pudiera producir esa cantidad de pulgadas. “Eso de alguna manera habla por sí solo, estamos yendo a expandir nuestras capacidades fabriles y hoy la verdad que estamos muy bien, no tenemos inconvenientes de fabricación, no tenemos inconvenientes de ningún tipo, todo lo contrario. Estamos muy bien”, remarcó.