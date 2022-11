Rubinstein: "Hay que bajar el déficit fiscal"

La Reserva Federal subió otra vez la tasa y avisa que no puede parar

Durante la primera jornada de discusión del proyecto de presupuesto 2023 en la Cámara alta, el funcionario afirmó que “este es un presupuesto de transición para tener la situación más ordenada fiscalmente”.

“Este presupuesto va en camino hacia el equilibrio fiscal y a pensar en la macroeconomía que logramos hace 20 años, cuando teníamos un superávit fiscal de 3 puntos del PBI. Hoy tenemos u$s 6.000 millones de reservas netas, cuando entonces teníamos u$s 40 mil millones y una inflación del 5%; pero no era la paz de los cementerios: la Argentina crecía”, señaló.

“Esa economía la logramos los argentinos, nunca debimos habernos apartado de ella. Los dirigentes políticos deberían reconocer los distintos errores que nos llevaron a perder las reservas, a endeudarnos, a tener defícits muy altos”, chicaneó.

“En esta mira aparece este presupuesto que vemos como una transición”, insistió.