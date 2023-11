Quién es y cómo piensa Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo de Maximiliano Pullaro

En el último año y medio, junto al mandatario electo, recorrió el entramado productivo de la provincia, singular en el país por su complejidad y diversidad . “Encontramos mucha potencialidad y ganas de invertir y reinvertir, y queremos acompañarlos”, describió.

La primera misión antes de asumir fue integrar la delegación biprovincial que viajó a los países de la península arábiga, con funcionarios salientes y entrantes de los gobiernos de Córdoba y Santa Fe. El primer objetivo fue tramitar créditos de fondos de inversión de países árabes para culminar el proyecto del acueducto a Córdoba pero las oportunidades van más allá. “Mostramos dos provincias con funcionarios de distintas administraciones, que van a ser conducidas por gobernadores de distintos colores políticos, pero que dan continuidad a políticas de Estado y ofrecen oportunidades para invertir”, recordó Puccini, quien junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y Gonzalo Saglione representó a Pullaro en esa gira, viaje en el que también se hizo foco en el objetivo de afianzar el vínculo con la Región Centro.

“Hay una oportunidad para volver a poner a la provincia como el motor de crecimiento de la Argentina, como nos ha marcado el propio Maximiliano, Santa Fe necesita crecer y tiene que hacerlo con el campo, con la industria, con los comercios y con los emprendedores”, subrayó.

En esa tarea, pidió a su equipo ministerial “proactividad y eficiencia” para resolver problemas y “una mirada transversal e integral”. Esto incluye “vincular la ciencia y la tecnología con las empresa, la producción con la energía, el sistema de transporte con la logística”. En el ámbito de Desarrollo Productivo trabajan los dos entes portuarios, los aeropuertos y el sistema de transporte, con todas sus oportunidades y conflictos.

En la gestión lo acompañarán Paola Forcada, actual presidenta comunal de Arequito, en Coordinación General; Guillermo Beccani, gerente de Cideter, como secretario de Desarrollo Industrial, e Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, en el área de Producción Agropecuaria. Marcela Aeberhard, ex diputada del justicialismo, ocupará el área de Turismo, y Renata Ghilotti en la de Transporte y Logística. El periodista Gustavo Rezzoaglio será secretario de Comercio Interior y Georgina Losada será su contraparte en Comercio Exterior. En la estratégica Ciencia y Técnica estará Erica Hynes, que fue ministra del área durante el gobierno de Miguel Lifschtz. Otra funcionaria que vuelve es Verónica Geese. La ex secretaria de Energía de Lifschitz conducirá esa misma dependencia en el nuevo gobierno Gonzalo Toselli estará al frente de Cooperativas y Mutuales. Puccini todavía no comunicó el nombre para liderar la nueva joya de la estructura ministerial, la Secretaría de Infraestructura Productiva.

