Pusineri se expresó a favor de una suma fija para empleados del sector privado

Pusineri remarcó que "en el peor de los esquemas, los salarios no van a perder contra la inflación porque lo va a sostener la cláusula de actualización automática".

"Vamos a ver cómo son los anuncios del ministro de Economía. Estoy viendo los salarios y convenios de la actividad privada, y una suma fija le vendría muy bien en sus escalas inferiores", apuntó Pusineri.

El ministro de Trabajo aclaró que la suma fija no es en detrimento de la paritaria de ningún sector e insistió en que hay salarios iniciales que se encuentran en "un escalón pronunciado por debajo de lo que son los salarios públicos".

Reconoció que "la suma fija en general tiene resistencia entre los sindicatos", pero reiteró: "Hay que ir encontrando algunos puntos de acuerdo porque hay salarios que de determinados convenios que han quedado deprimidos".

Impacto de la devaluación

En declaraciones a la emisora LT10 de Santa Fe, el funcionario hizo referencia a los rumores vinculados a una posible reapertura de paritaria

"No tenemos reclamos, ni pedidos de reapertura por parte de los gremios que negocian con la provincia en la mesa paritaria. Sí estamos conversando y monitoreando la situación", definió.

Sobre el impacto que tendrá la devaluación en los salarios, tiró: "Aun cuando se haya producido una devaluación del 22 por ciento, no quiere decir que la inflación de agosto sea del 22%. Hay que esperar cómo evoluciona".

Y reflexionó: "Es cierto que hay un escenario de devaluación. Vamos a ver qué impacto termina teniendo en la inflación. Habrá un salto en la inflación en agosto, pero en el esquema (de acuerdo paritario) hay resguardo. Nosotros esperamos que funcionen. Aun con un salto inflacionario tenemos un esquema que garantiza que en ningún momento el salario vaya a quedar por debajo de la inflación por las cláusulas de ajuste que se van a activar, ya sea porque la inflación le ganó por uno, por cinco o por diez".

Pusineri resaltó el 25% que recibirán de incremento los trabajadores públicos en agosto. "No es un aumento menor. Ese aumento se va a ubicar entre los 40 mil y 300 mil pesos de los trabajadores, atendiendo a las categorías. No son aumentos que puedan pasar desapercibido". Y cerró: "No queremos que los salarios públicos pierdan poder adquisitivo. Estamos en conversación con los gremios que negocian la paritaria provincial".