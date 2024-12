Presentaron propuestas para una nueva política industrial en Argentina

Y Argentina, más allá de los gustos, tiene historia industrial. Pendular e incompleta, pero lo suficientemente densa como para convertir al sector en un actor de peso inocultable y en un factor de innovación visible en actividades de nivel mundial, como la biotecnología o la producción de satélites y reactores nucleares. Un proceso que, no obstante, está también involucrado en distorsiones macro, como el efecto inflacionario de la excesiva protección a sectores industriales no competitivos, y el costo fiscal de regímenes promocionales de ensamblado, tal el caso de Tierra del Fuego.

Los investigadores parten del diagnóstico que ubica a la industria argentina como responsable del 19% del PBI, del empleo directo de 2,6 millones de personas, con salarios que son 42% más altos que el promedio y con un nivel de formalidad laboral 10 puntos por encima de la media. Un sector que es responsable del 57% de las exportaciones nacionales, fundamentalmente a partir de la elaboración de los productos primarios, y con una productividad superior al promedio. También destacan su efecto multiplicador.

Es, sin embargo, un sector muy heterogéneo. Así lo señalan los documentos de Fundar, que lo dividieron en cinco grandes bloques: agroindustria, industria capital intensiva (siderurgia, química, petroquímica, GNL, etc.), tradicional (textiles, calzados, etc.), metalmecánica y automotriz, industria del conocimiento (farma, biotech, satélites, etc.) y ensambladoras (la industria de electrónicos de Tierra del Fuego es el mayor pero no el único ejemplo).

Estos complejos difieren en capacidad exportadora y extensión territorial (la agroindustria saca la mayor ventaja en estos puntos), en cantidad y calidad del empleo, nivel tecnológico, innovación y potencial y peso en PBI industrial. En términos muy generales, concluyen que el sector tradicional, que es igualmente muy demandante de empleo, y el ensamblador, son los que enfrentan mayores dificultades.

En el marco de una estrategia gradual y con red, la propuesta es avanzar con una nueva política industrial “más ofensiva que defensiva”, que brinde incentivos orientados a adquirir capacidades de competir internacionalmente, y que no dude ni en “elegir ganadores” ni en “soltar cuando la apuesta no sale bien”.

Los tres extensos documentos en los que se fundamenta histórica y técnicamente esta propuesta son los siguientes: “El renacimiento de la política industrial en el mundo”, “Luces y sombras de la política industrial argentina en el siglo XXI” y “Una política industrial para el futuro de la Argentina”.