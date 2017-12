Macri: la violencia "fue orquestada"

El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que los hechos de violencia que se registraron en inmediaciones del Congreso fueron "orquestados" y "no espontáneos, sino claramente premeditados" con el objetivo de que "no funcione" el Palacio Legislativo, ante lo cual cuestionó a "líderes de la oposición" por no haber realizado "una mayor condena" a las agresiones contra los efectivos de la Policía de la Ciudad.

"Toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la Justicia para entender quiénes han sido los responsables, porque no ha sido algo espontáneo, porque en la Argentina se vive un clima de paz, hay esperanza sobre el futuro. Y esto que pasó fue claramente algo premeditado que buscó que no funcione el Congreso", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y respaldó el accionar de los jueces federales Claudio Bonadio y Sergio Torres en lo que se refiere a las actuaciones judiciales: "Confío en lo que están haciendo ellos", señaló.

En conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe de Estado afirmó que los incidentes del pasado jueves y de este lunes "han generado mucha angustia a todos los argentinos", por lo que expresó su sorpresa por el hecho de que no haya existido "por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, una mayor condena a que se agreda de semejante manera a los policías".

Sorpresa

"Lo que pasó ayer no se puede naturalizar. Me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, a que se agreda de semejante manera a nuestros policías. Los policías son también argentinos, tienen sus familias, están trabajando al servicio de la comunidad", remarcó.

Y agregó: "No hay ninguna razón para creer que un grupo a través de la violencia va a imponer sus ideas o que a partir de la violencia va a desestabilizar el funcionamiento democrático en nuestro país".

En ese sentido, Macri se quejó de que "hay dirigentes que justifican eso" y destacó el accionar de la Policía de la Ciudad por "la labor que llevó a cabo, defendiendo la institucionalidad y la democracia del país".

"Por supuesto que todo es perfectible. Les pedimos a ellos una perfección que nosotros no tenemos en nuestra tarea de todos los días. Seamos justos a la hora de evaluar como ellos actúan y no le pidamos que sean de accionar perfecto todo el tiempo", señaló respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad.

Incluso, Macri dijo que no quería "adelantarse" a la investigación en marcha en la Justicia por los disturbios, pero sostuvo que "queda claro que ha habido diputados de la Nación que han incitado a la violencia".

Incomodidades

Por otra parte, el líder del PRO se refirió a la aprobación de la ley de reforma previsional y reconoció que "todos estos cambios generan incomodidad, claramente, pero son los necesarios".

"Lo que nadie puede dudar es de la intencionalidad, porque todo lo que estoy proponiendo tiene que ver con abrirles una puerta a un mejor futuro. Estoy cada vez más convencido de que por esta línea de trabajo es por la cual vamos a salir adelante", añadió.

Y reiteró que la nueva fórmula de movilidad "le garantiza a los jubilados que durante los próximos años nunca más van a perder frente a saltos de inflación o disminución de impuestos".

Finalmente, el presidente celebró la actitud de los gobernadores del PJ y otros fuerzas provinciales que "han apoyado con firmeza y con la convicción de que se están sentando bases para el futuro de todos los argentinos".

en el púlpito. Macri admitió que el proyecto genera "incomodidad", pero dijo que era necesario hacerlo.