Los trabajadores de Vassalli sacaron su protesta salarial a la vera de la ruta

El conflicto en la fábrica de cosechadoras se agravó porque la empresa impidió el ingreso a la planta de delegados sindicales

4 de septiembre 2025 · 23:16hs
Los trabajadores de Vassalli llevan tres meses sin cobrar.

Los trabajadores de Vassalli llevan tres meses sin cobrar.

Los trabajadores de Vassalli protestaron a la vera de la ruta nacional 33, frente al predio fabril en Firmat, en reclamo pro el pago de la deuda salarial de tres meses que mantiene la patronal. El conflicto se agravó por el intento de despido de cuatro delegados de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

“Hubo cuatro intentos de desafueros sindicales y de prohibición de ingreso a la planta, incluso se enunció penalmente a los delegado”, dijo al medio Conclusión el abogado del sindicato, Pablo Cerra.

La semana pasada, la abogada mediática Florencia Arietto se presentó la semana pasada en la ciudad del sur santafesino para amedrentar a los trabajadores, pero sin éxito. También intentó llevar el conflicto desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe a la secretaría laboral de la Nación.

En otra provocación, cuatro delegados de los trabajadores se encontraron el miércoles con la prohibición de ingresar a la planta fabril y el inicio de un juicio de desafuero, que es el procedimiento previo al despido de representantes gremiales.

Para la UOM, se trata “claramente la conducta ilegal e ilegítima asumida por la patronal es considera antisindical, persecutoria y discriminatoria por la entidad gremial que represento”.

En paralelo al reclamo por vía administrativa, los más de 250 trabajadores de Vassalli cortaron el jueves la ruta 33. Ante la intervención policial, que planteó que debía notificar al juzgado federal por la interrupción del tránsito de una arteria nacional, convinieron en continuar la protesta en la banquina.

Desde la UOM comunicaron que en las próximas horas entregarán un bono de $ 150.000 en mercadería para cada empleado afiliado.

