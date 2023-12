Industriales santafesinos alertan por la "competencia desleal" tras la liberación de importaciones

"Nos preocupa un poco que no haya ningún tipo de evaluación, si hay alguna importación que pueda significar algún riesgo para lo que es el mismo bien producido en la Argentina. En Estados Unidos o en Europa vos querés exportar y tu producto es evaluado, si cumple con ciertas reglamentaciones, están los reglamentos técnicos, y si no las cumplís no podés importar. Están hechos para precisamente proteger o poner un pie de igualdad. Si un productor local cumple ciertos de estándares de calidad, y el que va a importar va a traer de un país que no cumple esos estándares, nos genera preocupación", dijo el presidente de la Fisfe, Javier Martín.