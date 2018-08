Los cuadernos y la economía

La aparición de los cuadernos es un hecho disruptivo que viene a cambiar el orden vigente en materia económica, política y empresarial. Todos sabemos cómo comenzó, nadie sabe cómo terminará. Las empresas afectadas tendrán que pagar impuestos, habrá cambios en los flujos de fondos, en el valor de las empresas, y quien te dice, en los dueños.

Las apariciones de los cuadernos en el mundo económico nos llevan a una dimensión desconocida. No sabemos la cantidad de empresas, políticos, profesionales, empresarios que están involucrados en la trama de aportes de campaña, coimas, sobreprecios y demás yerbas que ocurrieron en los 12 años que el kirchnerismo manejó a su antojo el poder en Argentina.

La aparición de la Justicia, el cambio de metodología en la requisitoria de información, y el arrepentimiento masivo, nos llevan a que todos tengan algo que contar, lo que termina incrementando el número de actores, la cantidad de dinero que circuló y, de todos estos datos, emerge la falta de registro oficial de este dinero.

La consecuencia es que muchas empresas y empresarios arrepentidos tendrán que pagar impuestos por los montos que declararon, y eso le generaría al fisco una gran fuente de financiamiento, mientras que para las empresas que accedieron a pagar aportes de campaña, les generara perdidas de magnitud insospechada.

Todo esto afectará los flujos de fondos presentes de las compañías y, en ese escenario, tiene lógica que muchas empresas que coticen en Bolsa vea que sus cotizaciones arbitran a la baja. El efecto manada puede hacer que empresas que no tengan nada que ver se vean arrastradas a la baja. Como todo en la vida, este escenario es una gran oportunidad. Para los que saben elegir, siempre hay negocios en tiempo de crisis.

El país se verá beneficiado y afectado por todo lo que sucede. La parte positiva es que los cuadernos traerán una renovación política, empresarial y dirigencial nunca vista en la política y economía argentina. El perjuicio es que mientras este proceso se desarrolle los escasos planes de inversión serán congelados para más adelante, lo que potenciará la recesión que ya veníamos anunciando para el tercer trimestre del año. Los meses de agosto y septiembre serán muy difíciles de sobrellevar.

Las expectativas de subas de acciones y bonos quedaran truncadas con este escenario económico, no vendrá dinero fresco al país en este contexto judicial, que involucra a propios y extraños.

Las buenas perspectivas para el país quedaran relegadas para otro momento si este proceso judicial es creíble, probablemente para el año 2019, siempre y cuando los que cometieron errores sean castigados, y los inversores sientan que no hay impunidad en el proceso. Una falla sería letal para una economía que desde el año 2011 no crece y convive con una inflación no menor al 25 por ciento anual.

Los aspectos positivos son los buenos precios internacionales de las materias primas, el trigo está con un precio increíble, producto de la merma de cosecha en el hemisferio norte por la sequía. Vamos a un escenario de 20 millones de toneladas, que a un precio promedio de u$s 200 la tonelada, aportaría unos u$s 4.000 millones. No es una locura, pero en un país que faltan dólares es una suma significativa. El trigo se comienza a cosechar en diciembre de 2018.

Para abril y mayo de 2019 se espera una cosecha de soja récord, que podría llegar a los 60 millones de toneladas. A un precio de u$s 350 la tonelada podría aportar unos u$s 21.000 millones. En maíz se esperan unos 40 millones de toneladas, que sumaría u$s 7.000 millones.

Si a esto el sumamos las buenas perspectivas de exportación de carne, petróleo, gas y algunos productos más, la exportación sería un sector que ayudaría mucho en el año 2019.

El problema que tiene el gobierno, es que el 60 por ciento del PBI está representado por el consumo interno. La pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y la clase pasiva nos llevó a una fuerte caída en las ventas, que afectan a los negocios que no logran escala y esto potencia un efecto pobreza con cierres de comercios en toda la Argentina. No parece importante para muchos economistas hablar del comercio, pero es el sector que más empleo genera después de la industria. Hay registrados 1.172.187 trabajadores y la masa salarial alcanza a los $ 25.318 millones mensuales. Si el comercio tiene problemas, el consumo se desploma, sube el desempeño y cae la recaudación. El 10 por ciento del PBI es el Estado, que con el ajuste que se está aplicando no suma para impulsar la actividad económica. El 12 por ciento son las exportaciones, que poco dinamizan en el segundo semestre de 2018, pero empujarán en el 2019. La inversión está en torno el 15 por ciento del PBI y cayendo por el escenario que vive el país. El 3 por ciento restante es variación de existencias, algo de stock de muchos sectores.

Conclusión:

La aparición de los cuadernos suma una mayor confusión general a la economía a corto plazo, es un proceso que no nos puede sacar del estancamiento económico del país en donde desde el año 2011 no se crece y se convive con una inflación no menor al 25 por ciento anual. En el mientras tanto, el proceso no debe defraudar a la población y no deberían quedar actores impunes, de lo contrario, la inversión será difícil que retorne, y la salida del estancamiento no acontecerá.

El único dinamizador de la economía es el sector de la exportación, por la mejora de precios internacionales y un tipo de cambio alto que beneficia a las economías regionales. El consumo privado no tiene chances de observar una recuperación hasta mediados del año 2019.

Ingresamos en una dimensión desconocida, vamos a un año electoral, sin que el Estado tenga dinero para hacer política, con un hecho disruptivo que puede llevar a un cambio de todos los actores sociales, empresarios que pueden emerger a primera plana, y muchos que estando en primera plana pueden sumergirse en la mayor de las profundidades. Final abierto, para la economía y la política.