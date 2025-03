Lluvias grandes y "serenitas" impactan antes de la cosecha: qué se espera para la campaña

El presidente Javier Milei cerraba el 2024 con buenos pronósticos y hasta le decían que se le alineaban los planetas por la campaña del campo que se venía. Pero enero empezó a soplar calor y si no llegaba el agua todo se daba vuelta. En el medio avanzó con la baja de las retenciones para incentivar la liquidación y, de yapa, darle un respiro a los productores si la campaña salía mala y los precios no remontaban.

El agua llegó en los últimos diez días de febrero. El 85% de la región recibió al menos 50 mm con mayores volúmenes sobre la franja central de la región pampeana (Montes de Oca hasta 234 mm). En cambio, en el extremo norte de la región pampeana las precipitaciones han sido escasas.

“Fueron lluvias interesantes porque fueron parejas y no tan fuertes sino más bien suaves y durante varios días, no esas tormentas con mucha agua en pocas horas. Las lluvias serenitas, como decimos en el campo. Y gran parte del territorio provincial”, describió a El primero de la mañana en LT8 el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras.

milei serio.jpg Milei necesita un buen ingreso de dólares

“Los meses anteriores del verano fueron complejos porque además de la falta de precipitaciones hubo tres semanas de un soplete (mucho calor) muy fuerte que quemó soja, sorgo, complicó tambos”, dijo el funcionario.

“El panorama no se revierte rápidamente porque no llueve soja, ni pasto ni leche, pero sí tenemos expectativas de que estas lluvias acorten la línea y se vaya a un escenario neutro”, pronosticó el ex presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, sin regalar mucho.

Luego se mostró un poco más optimista. “Quizás sea con estas lluvias la campaña sea decorosa en general en los números sabiendo que con esta lluvia se recompuso la soja de segunda”.

¿Sirven las lluvias semanales para la soja de la región?

“Para muchos lotes estas lluvias representan la posibilidad de alcanzar los 40 qq/ha (soja). Pero al mismo tiempo, hay una gran variabilidad y es difícil prever el impacto que tenga en los promedios. Por lo pronto, la soja va a tomar el agua que caiga hasta el 15 de marzo y se verá en mayor o menor medida en una mejora productiva”, dicen los técnicos.

Los factores que van a estar definiendo esta mejora en kilos por hectáreas serán la fecha de siembra, los grupos de maduración elegidos, la calidad del suelo y la oportunidad y la cantidad de lluvias recibidas. Mántaras lo graficó: “En lugares la soja de segunda se recompuso y alambrado por medio otro perdió toda la cosecha. La diferencia es si la pegó con la variedad y la época de siembra”.

Emergencia agropecuaria

En Santa Fe se habían declarado cuatro departamentos del norte (Vera, 9 de julio, General Obligado, San Cristóbal) en emergencia agropecuaria hasta el 1 de septiembre al 28 de febrero. Se propuso la prórroga el 31 de agosto e incorporar, Las Colonias, Castellanos su parte norte, más San Javier y San Justo. “Estas lluvias quizás definan que algunos departamentos no entren en esta prórroga”, dijo el funcionario sobre el decreto que está a tiro de la firma del gobernador Maximiliano Pullaro.