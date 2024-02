Ley ómnibus: aseguran que hubo "mucha improvisación" en el capítulo de biocombustibles

"Hubo mucha improvisación y ambigüedad a la hora de dar respuestas , por eso no sorprendió lo que pasó". Así resumió el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), Juan Facciano, el retroceso de la ley ómnibus, proyecto que volverá a discutirse en comisiones al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo, los legisladores "dialoguistas" y las provincias. También aseguró que de las propuestas elevadas para mejorar el proyecto inicial, sin alterar cuestiones pretendidas por el Ejecutivo, pero no hubo caso.

"No sé si hubo impericia o mala práxis, pero hubo mucha improvisación y ambigüedad a la hora de ofrecer respuestas. No había confirmación por sí o por no; si esto lo llevás al resto de los capítulos de la ley ómnibus, no debería sorprender lo que pasó", evaluó el referente de los biocombusitbles a nivel provincial.