Las ventas minoristas cayeron 14 por ciento en febrero

Las ventas minoristas cayeron 14 por ciento interanual durante febrero, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

En promedio, las ventas del primer bimestre del año tuvieron un descenso interanual del 11,9 por ciento, con retrocesos en todos los rubros de ventas de los comercios al público. Las ventas minoristas cumplieron así 14 meses consecutivos de retroceso.

Came aclaró que las ventas on line no registraron caída, aunque su evolución no compensa la merma en la comercialización al público.

Las caídas anuales más profundas se registraron en bijouterie (-16,5 por ciento), calzado y marroquinería (-15,0 por ciento), joyerías y relojerías (-15,0 por ciento) y muebles (-14,5 por ciento).

"Febrero encontró a las familias con altos niveles de endeudamiento, en muchos casos consecuencia de las fiestas y las vacaciones, pero también por las altas tasas de financiamiento que pagan cuando no se abona el total de la tarjeta", explicó.

En el caso de los negocios que venden tanto en la modalidad física pero además electrónica, las ventas por internet si bien en general subieron, no alcanzaron a compensar las otras", apuntó la cámara de la mediana empresa.