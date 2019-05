"Las pymes se enfrentan a una tormenta perfecta", advirtió el especialista en el mundo pyme, Jonatan Loidi al hacer referencia a la baja del consumo de entre el 10 y el 15%, inflación anual que ronda el 55%, tasa de interés en el orden del 60/70% en el circuito formal, inestabilidad cambiaria y cadena de pagos rota o alargada, más un incremento exponencial de las tarifas de los servicios de luz, gas y agua.

"Una vez más, el contexto para las empresas en la Argentina no es fácil. Es una gran cuenta pendiente de la política poner en un lugar mucho más valioso al empresario, al bueno, porque este sistema en el que vivimos sin empresas no es viable. La empresa es la que genera riqueza, empleo y sobre todo la empresa pyme. Pero una vez más la economía nos pega y lo que hace es distorsionar la realidad y la toma de decisiones se hace difícil", describió.

Durante su paso por Rosario para presentar su libro "ADN pyme" -que trata justamente de salirse un poco de la coyuntura y apunta a la problemática de la pyme, de las cosas que dependen del empresario pyme y de lo que podría y debería mejorar como las problemáticas en términos de la organización, de los números y de la estrategia a seguir- Loidi analizó cómo impacta el escenario económico en el universo pyme.

Tomando como punto de partida que el actual contexto "distrae" a la pyme y que la coyuntura "no le permite trabajar en lo que debería, que es mejorar", el director de la consultora Grupo Set que estuvo en la ciudad invitado por la Agencia de Desarrollo Región Rosario (Aderr) subrayó que "hay oportunidades de negocios" para aprovechar.

"Es una situación compleja, no obstante hay excepciones que son las que te dan ánimo. Si a todos les fuera mal, listo, jaque mate. Sin embargo, hay comercios a los que le va bien, empresas de servicio y también industrias a las que le va bien. Un bien relativo, sobreviven. Hoy en Argentina sobrevivir es me va bien y eso es triste. Ahí tenés una sola alternativa que es mejorar, capacitarte, profesionalizarse, invertir en lo que podés invertir en crisis, que es el conocimiento y es lo más barato", detalló Loidi al tiempo que instó al empresario pyme que lleva en su ADN características inherentes como ser aguerrido y valiente a destinar su energía para profesionalizarse y reinvertarse.

El especialista explicó que una consultoría o una capacitación contra cualquier inversión es más barata. "Doy los números porque a veces se asustan, pero hoy una buena consultoría sale lo mismo que una secretaria tiempo completo, y no es que hable mal de la secretaria, una buena capacitación no es algo privativo. Si te vas a quedar y seguir apostando al país invertí en eso. Argentina si algo ha demostrado es que después de una muy mala suele venir una muy buena, que lamentablemente no se mantiene en el tiempo. Preparate que en esas buenas el que está preparado saca realmente muchísima ventaja", consideró.

Oportunidades

Sobre las actuales oportunidades de negocios, Loidi planteó que "todo lo relacionado con energías, petróleo o gas saliendo de la cuenca Vaca Muerta, energías renovables son cosas que por ahí no se hablan tanto pero que están pasando y son muy buenas".

"Hoy Jujuy, una provincia súper pobre, tiene el centro de energía solar más grande de Sudamérica. El turismo está pasando por un momento muy bueno y sin hacer demasiado, porque no hay una estrategia muy clara, pero Argentina es el segundo país receptivo después de México. Ahí hay muchas oportunidades. Todo lo que tiene que ver con la exportación de servicios también. Argentina sigue teniendo una calidad de profesionales muy buena, y ni hablar de las TICs. La industria de la tecnología va a requerir un capital humano en los próximos 20 años que no hay", señaló Loidi, aunque se lamentó porque "esas industrias son las más chicas en el mundo pyme".

El consultor explicó que entre las las 850 mil empresas que hay en el mundo pyme esos sectores no llegan ni a una décima parte. "El resto es comercio y servicios, industrias tradicionales como las textiles que están al horno y eso es lo que más cuesta sostener y reconvertir en el corto plazo. Ahí hay una falta total de sensibilidad y de estrategia. La mayor crítica que le hago a los gobiernos, ahora se lo hago a este porque es el que está, es que no veo un plan, veo cosas aisladas y cuando no hay un plan ¿qué plan puede tener un pyme?", advirtió el autor del libro "ADN Pyme".

Mundo on line

En este nuevo mundo en donde las tecnologías son protagonistas indiscutibles de la cotidianeidad de los ciudadanos/consumidores, Loidi planteó hay que convertir en una aliado de las pymes las nuevas formas de comunicarse con los clientes.

"A veces se ven a las tecnologías de la información como algo sólo para grandes, pero es una visión errónea. La verdad es que la tecnología acerca y hoy da mucha más posibilidades a los pequeños que a los grandes. Una conexión a internet, una buena página con un buen ecommerce que no es muy costoso y landing page en redes sociales es más barato que abrir un local en la peatonal de Rosario. Con eso podés competir de igual a igual con una cadena de electrodomésticos. La disrupción de las tecnologías tiene más que ver con permitirle al pequeño competir con el grande que al grande competir con el pequeño", precisó.

Además, apunto que en Argentina debería hablarse más de la economía colaborativa y citó a Mercado Libre como la empresa más valiosa del país que es justamente una economía colaborativa.

"Todo lo que vende no lo fabrica, son emprendedores, algunos no tan pequeños, que de manera colaborativa están comercializando. La tecnología no hay que verla como un enemigo, equipara poder y el pyme debería verlo como un aliado de su negocio. Es una gran oportunidad. En el mundo tradicional de hace 30 años si no tenías capital, política, te morías porque el grande era gobiernos. Hoy eso ha cambiado. La cuenta pendiente es invertir en conocimiento, el problema que tiene las tecnologías, el marketing digital, es que se sigue sin saber si el profesional que tenés enfrente es un profesional o no, no se aprende con un videito por internet", alertó.