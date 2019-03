Las inversiones estratégicas de China en la Argentina

La República Popular China está realizando importantes inversiones en la economía argentina en proyectos de la más diversa índole. Por su relevancia para el transporte de cargas, se destaca la participación china en los Ferrocarriles Belgrano y San Martín Cargas, y también en el "Corredor vial B del Programa de Participación Público Privada". En tanto, Cofco habría vendido granos al exterior por u$s 3.600 millones en 2018, valuados a precios promedio de mayo del 2018. Otros proyectos del gigante asiático involucran oro y plata, potasio, litio, parques eólicos, energía solar, centrales nucleares y represas hidroeléctricas.

En el informe "Inversiones de la República Popular China en Argentina" elaborado por los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario Julio Calzada y Franco Ramseyer se destaca que "es de gran importancia para Argentina que se lleven a cabo inversiones en la modernización y ampliación de las redes ferroviarias para el transporte de cargas, ya que este medio implica considerables reducciones de costos logísticos, principalmente cuando la producción de granos –especialmente la del Norte Argentino- se genera muy lejos de las terminales portuarias y las fábricas procesadoras".

En cuanto el transporte en camiones, "también resulta menester mejorar la infraestructura de las rutas y autopistas nacionales para brindar mayor seguridad y fluidez a la circulación, ayudando también a ganar competitividad", detalló.

Los especialistas de BCR detallan que dos grandes firmas del gigante asiático han acordado financiar proyectos de inversión en los Ferrocarriles Belgrano Cargas y San Martín Cargas, que forman parte de la columna vertebral de las redes ferroviarias de la Nación.

Por el lado del Belgrano Cargas, la empresa china Machinery Engineering Corporation habría entregado al gobierno argentino un préstamo de u$s 2.470 millones de dólares, que más adelante amplió a 4 mil millones. Este crédito estaría destinado a quintuplicar la cantidad transportada, de alrededor de 847 mil toneladas en el año 2015 a 4,4 millones a fines del presente año.

Este proyecto implicaría la renovación de 1.600 kilómetros de vías que atraviesan las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, y la incorporación de 3.500 nuevos vagones y 107 locomotoras. Además permitiría renovar 92 puentes ferroviarios y la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.

"Todo esto constituirá un gran avance para el agro argentino y, en particular, permitirá que las provincias del norte, alejadas de las principales terminales portuarias, puedan transportar cargas con costos logísticos mucho menores", indicaron los especialistas.

Por otra parte, la compañía China Railway Construction Corporation Limited habría firmado un contrato para renovar 1.020 kilómetros de vías del Ferrocarril San Martín Cargas, en el tramo que va desde Mendoza hasta los puertos de Rosario y Buenos Aires, y para construir 220 kilómetros de vía entre Rufino y Santa Teresa (Santa Fe). Este proyecto podría llegar a generar 3.800 nuevos puestos de trabajo y, en su primera etapa, implicaría una inversión de u$s 1.089 millones de dólares.

En este caso, también se aspira a quintuplicar el volumen de cargas transportadas, el cual pasaría de las actuales 1,5 millones de toneladas anuales a 3 millones en 2025 y, posteriormente, a 8 millones en 2030.

Además, permitiría reducir en 55% el promedio de costos de transporte, lo que le ahorraría al país unos u$s 220 millones al año en costos logísticos, según precisaron funcionarios del Ministerio de Transporte.

En tanto, el informe detalla que mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP), la compañía CCA Green B SA, consorcio conformado por las empresas China Construction America y Green, estaría a cargo de la administración y desarrollo del corredor B, que abarca 524 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa. Las obras incluyen la construcción de una autopista entre Mercedes y Bragado (Buenos Aires) y entre Anguil y Santa Rosa (La Pampa); la adecuación a "ruta segura" del tramo entre Bragado y Anguil; una segunda circunvalación a Santa Rosa y obras de repavimentación entre Luján y el empalme de la RN 35.





Comercio de granos





Por otra parte, la compañía china Cofco Internacional se convirtió en los últimos años en un jugador de notable importancia en el comercio e industrialización de granos del país, detalló el informe tras comprar el 100% de Nidera y Noble Agri.

Al segundo semestre de 2017, la compañía contaba con una capacidad de procesamiento diaria de 6.500 toneladas en su planta aceitera de Puerto San Martín (ex Nidera), mientras que la capacidad asciende a 9.500 toneladas diarias en la planta de Timbúes (ex Noble). A esto se le deben sumar las 4.500 diarias en la planta de Saforcada, Junín (ex Nidera).

En suma, Cofco cuenta con una capacidad instalada total de procesamiento de 20.500 toneladas por día en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, lo que la posiciona entre las firmas con mayor potencial de crushing de semillas oleaginosas en nuestro país.

Con 13,4 millones de toneladas, Cofco fue la empresa con mayor volumen de ventas externas (de granos y derivados) en el año 2018, de acuerdo a las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE).

Esta cantidad representa el 15,6% del total de toneladas de granos vendidas al exterior por Argentina en ese año. Las ventas de exportación sumaron u$s 3.600 millones, tomando como referencia el precio promedio FOB oficial para el principal mes de cosecha de cada productos.





Inversiones en minería





A esto se suma la adquisición del 50% de la mina de oro y plata Veladero, en la provincia de San Juan, por parte de la firma china Shandong Gold. Esta compra se realizó en junio de 2017, con una inversión de u$s 960 millones. La intención es explotar esta mina en conjunto con Barrick Gold (la minera multinacional de extracción de oro más grande del mundo, con sede en Toronto).

También, existe la intención de Shandong Gold y Barrick Gold de reactivar el proyecto binacional de Pascua Lama (entre Chile y Argentina), que se encontraba suspendido por incumplir pautas ambientales.

También se trata de una mina de oro y plata. Inicialmente se pretendía explotarla a cielo abierto, pero se está estudiando la posibilidad de que la explotación se haga de manera subterránea, reduciendo los riesgos ambientales y sociales.

La empresa china Shanghai Potash Engineering estaría evaluando invertir en las minas de potasio de Mendoza, retomando el proyecto "Potasio Río Colorado", cuya explotación fuera dejada sin efecto en el año 2013 por la minera Vale por los bajos precios de las materias primas en aquel momento.

El proyecto original comprendía una inversión de u$s 6.500 millones para extraer 4 millones de toneladas anuales, pero actualmente se estaría analizando una inversión menor, del orden de los u$s 1.500 millones. Para China este mineral es importante, ya que consume el 20% del potasio mundial e importa el 50% de lo que consume. La intención de Mendoza es generar valor agregado industrializando el potasio en Malargüe, en lugar de exportarlo sin procesar.

La compañía Jiangxi Ganfeng Lithium invertiría u$s 675 millones en la explotación de dos salares y la construcción de dos plantas de carbonato de litio en las provincias de Salta y Jujuy. El primero es el proyecto Mariana, en el salar de Llullaillaco (Salta) al cual se destinarían u$s 400 millones y el segundo, un desembolso de capital es el del salar Caucharí Olaroz (Jujuy), el mismo sería de unos u$s 265 millones. Ganfeng tendría una participación en la Minera Exar. El 62,5% restante de este joint-venture pertenece a Lithium Americas Corp. Las operaciones para la extracción de litio comenzaron a fines de 2018, y pronto comenzaría la construcción de la planta de carbonato de litio, que comenzaría su producción en tres años.

Argentina, junto con Chile y Bolivia, forma parte del denominado "Triángulo del Litio", que contiene el 70% de los recursos a nivel mundial. De acuerdo al Ministerio de Producción, el país tiene potencial de llegar a ser el mayor proveedor mundial de litio en los próximos 5 años.

La construcción del parque eólico Los Meandros (Neuquén) estaría a cargo de la compañía china Envision Energy. Este parque requiere una inversión aproximada de 140 millones de dólares, y su capacidad sería de 75 MW.

La empresa oriental también ganó la primera ronda de licitaciones de otros tres proyectos eólicos de menor tamaño, dos en Buenos Aires de 50 y 10 MW respectivamente, y el restante en Cerro Alto (Río Negro), de 50 MW.

También capitales chinos financiarían la totalidad de la Central Nuclear Atucha III, en Lima, que requiere de elevada inversión. Consiste en la construcción de una central nuclear de tipo Power Hualong, sistema de agua liviana y uranio enriquecido. De concretarse, esta central sería la cuarta del país (las otras son Atucha I y II, y Embalse), y con una potencia de 745 MW permitiría aumentar la potencia instalada argentina, lo que sería un gran impulso para la matriz energética.

También la construcción de las represas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa, en Santa Cruz. Estas obras ya presentarían un avance del 21% de la excavación y el 13% del llenado de las presas, y habría actualmente unos 750 trabajadores empleados en las mismas. Los proyectos están a cargo de un consorcio integrado por las empresas Electroingeniería, Hidrocuyo y la compañía China Gezhouba Group Company Limited. La inversión total ascendería a alrededor de u$s 4.500 millones. En conjunto, aportarían una potencia de 1.310 MW.

China proporcionaría el financiamiento y la tecnología de esta planta de energía solar fotovoltaica que se localizaría en Caucharí, Jujuy. Este proyecto está liderado por la compañía china Shanghai Electric Power Construction Co. Ltd (SEPC). Permitiría una generación superior a 750.000 MWh, contaría con una inversión de u$s 390 millones, financiada en un 85% por China y en un 15% por el gobierno jujeño, y permitiría generar hasta 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos. La planta terminaría de construirse en los próximos meses.

China también invierten en actividades espaciales. Según información de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (Conae), el país participa desde la Patagonia en la exploración del lado oculto de la Luna, brindando soporte de comunicaciones en Tierra a través de la estación instalada en Bajada del Agrio (Neuquén), por acuerdo de cooperación espacial internacional entre China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Conae.