Las fábricas de heladeras y equipos de frío, golpeadas por la caída de la demanda

“En Argentina se producen aproximadamente 1,2 millones de refrigeradores al año, en 2023 cerramos en un millón pero este año calculamos que no vamos a llegar a los 600 mil, dependiendo de cómo se active la temporada en el segundo semestre”, describió Roberto Lenzi, titular de la empresa Briket, consejero de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y vicepresidente de la Cámara Argentina de Industrias de Refrigeración y Aire Acondicionado(Cairaa). Su diagnóstico es demoledor: “Esto va a ser catastrófico, el mercado va a caer más de 50%”.

Pero la situación cambió drásticamente en diciembre. “Primero, tras la devaluación, no teníamos precio, luego no había dólares para importar insumos, y a partir de febrero se retrajo el mercado en forma importante”, explicó.

El sector de electrodomésticos, dentro del cual está el rubro de refrigeración, es uno de los más afectados por la recesión. “Obviamente está relacionado con la baja del poder adquisitivo y la situación que está viviendo la económica”, señaló el vicepresidente de la cámara nacional.

La crisis arrastró a las empresas y empezó la reducción de plantillas. “Hay suspensiones y despidos y lo vivimos con mucha penuria, primero por el factor humano, pero además porque desprenderse de personal capacitado es un problema grande, armar un turno con cientos de personas no es fácil y desmembrarlo es doloroso”, señaló Lenzi. Y explicó que esta reducción “busca un punto de equilibrio que se pueda sostener hasta que se reactive un poco la economía”. Una estrategia de “subsistencia” a la espera de que a partir de agosto, la recuperación del agro y la estacionalidad del sector otorguen un poco de alivio.

Este proceso de retracción laboral, que se realiza “de a poco y con cautela, esperando hasta último momento”, ya afectó “al 20% ó 30% de la mano de obra en cada fábrica”, estimó Lenzi. “Primero fueron los contratados pero ahora afecta a los trabajadores con relación directa, con uno, dos o tres años de relación laboral”. El sector ocupa a casi 5 mil operarios en la región.

El consejero de AIM explicó que todas las empresas están haciendo ajustes y bajando costos para mantenerse. “Nuestra industria fue cauta en materia de precios, con aumentos muy leves, obligados por el aumento de dólar, que en su momento fue exponencial”, dijo. Pero el ambiente es áspero. “Para importar insumos que no se fabrican en Argentina, como un motor de heladera, tenemos que pagar el impuesto País, hay un fuerte aumento de la tarifa de energía y también del precio de los insumos nacionales, una chapa en Argentina cuesta un 30% ó 40% más que en China, además estamos más caros en fletes”, enfatizó.

Estas asimetrías complican la salida exportadora frente a la crisis externa, más allá de que varias firmas locales hacen operaciones de comercio exterior a los países vecinos. Pero también desprotegen a la industria nacional frente a una eventual avalancha importadora. “Todavía no se ven movimientos importantes pero sabemos que si bajan los aranceles quedamos muy expuestos, no rechazamos las importaciones pero con estos costos la industria nacional no va a poder competir”, advirtió. Y aclaró que las fábricas locales “no son obsoletas sino que están equipadas con tecnología de primer mundo, algo que se puede comprobar con una visita a las plantas”.

Caída libre

La Unión Industrial Argentina (UIA) reveló en su último informe de actividad que en febrero la producción fabril cayó 6,8% interanual. Fue el noveno mes consecutivo de retracción. En 9 de 12 sectores cayó el nivel de producción. En el primer bimestre el derrumbe fue de 8,3%. Y los datos anticipados de marzo reflejan un empeoramiento de la situación.

Las mayores caídas se dieron en minerales no metálicos (-24,8%), por menor demanda de la construcción, y en el sector automotor (-19,0%), donde la caída fue impulsada por un menor nivel de ventas de vehículos nacionales al mercado interno (-21,3%), y en menor medida por la caída de las exportaciones (-1,6 %).

También bajó la producción de metalmecánica (-13,5%) y el segmento de sustancias y productos químicos (-4,4%). Finalmente, el sector de metales básicos (-1,8%) se vio afectado por la baja en la producción de acero (-9,7%) producto de las dificultades al acceso de insumos importados y menor demanda, mientras que la producción de aluminio creció respecto a febrero del año pasado (+14,2%).

El último relevamiento de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) observó que, dentro del complejo metalúrgico, la fabricación de aparatos de uso doméstico registró una caída de 33,2% interanual en el segundo mes del año, mientas que la de equipos y aparatos eléctricos bajó 7,4%.