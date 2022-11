La sequía demora el inicio de la siembra de soja de primera en Santa Fe

En su relevamiento semanal, señalaron que hasta el momento se sembró entre el 15% y el 17% de los lotes destinados a ese cultivo, y que hay productores que no están convencidos de seguir adelante con las tareas. “Ante la realidad ambiental y en particular la disponibilidad de agua útil en los perfiles de los suelos, como consecuencia de las erráticas y variables precipitaciones, el productor continuó analizando el gran interrogante: siembra o no siembra de la soja temprana”, indicó el trabajo.