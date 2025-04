Importación de maquinaria agrícola: "El gobierno le da la espalda a la industria"

La apertura de las importaciones de maquinaria agrícola usada no fue una sorpresa para quienes fabrican este tipo de bienes, pero tampoco fue bien recibida. "El gobierno claramente le da la espalda a la industria" , sentenció Enrique Bertini , uno de los referentes del rubro.

El presidente de la Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) consideró que el anuncio no sólo perjudica a las firmas de metalmecánica, sino a toda la industria argentina. Al respecto, comentó en LT8: "No sé si hay peligro de que caiga al abismo, pero claramente no es favorable".