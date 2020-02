Fábricas de biodiesel en alerta por falta de precio de referencia para vender

El mercado interno de biodiesel se encuentra paralizado y sin precio actualizado para su producción desde diciembre pasado. Las empresas del sector están en estado de alerta y desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables exigen a la secretaria de Energía de la Nación la publicación del precio de referencia.

Desde la entidad advirtieron que el Poder Ejecutivo está incumpliendo con la ley 26.093, porque ya lleva dos meses consecutivos sin publicar los precios de referencia para los biocombustibles y eso imposibilita la comercialización, planteó Juan Facciano, director de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y miembro de la Liga Bioenergética de Provincias Argentinas.

La complicada situación del sector se observa con los últimos números de producción de biocombustibles. Registró fuertes bajas interanuales durante 2019, con reducciones de 4 por ciento en el caso del bioetanol y de 12 por ciento para el biodiesel, detalló un informe de Ria Consultores elaborado sobre la base de estadísticas de la Secretaría de Energía.

Sobre el 1,07 millón de metros cúbicos de bioetanol acumulados el año anterior, el mayor retroceso (5 por ciento) lo sufrió la elaboración del producto a partir del maíz, mientras que el componente producido con caña de azúcar cayó 2 por ciento. En el caso del biodiesel, la producción se contrajo 12 por ciento en el comparativo interanual, hasta alcanzar las 2,15 millones de toneladas, agregó la consultora.

Sebastián Pucciarello, secretario de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y presidente de Rosario Bionergy, expresó su preocupación por la falta de precio de referencia oficial, lo cual no les permite vender y, además, las petroleras no compran. "Se está incumpliendo con el corte obligatorio por ley que rige desde 2010. Tenemos muchas plantas paradas, en enero pensamos que se publicaría el precio, compramos insumos y se produjo el biocombustible, pero al no poder vender estamos estoqueados y no podemos seguir produciendo. Eso es un problema", relató sobre el sector que en la provincia da empleo a 2 mil trabajadores.

El empresario anticipó que la Liga Bioenergética está terminando de redactar un proyecto de ley para subir el corte de combustibles al 15 por ciento, que hoy está en 10 por ciento para el biodiesel y en 12 por ciento para el bioetanol, para darle más dinamismo a la actividad en un sector que "brinda grandes beneficios al medioambiente, aporta mucho a las economías regionales porque hay muchas pymes en pequeñas localidades, agrega valor a la materia prima y complementa la matriz energética, además de sustituir importaciones".