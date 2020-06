Errores de marketing en tiempos de crisis

Estaba tomando un café cuando me llegó el mensaje de un cliente, lo noté algo preocupado y me pedía conversar por videollamada, entonces pudimos iniciar la conversación. Me contaba sobre la incertidumbre que le crea esta pandemia en la que vivimos, como durante el día, le parece que estamos ante una gripe fuerte que va a pasar como tantas amenazas que le ha tocado vivir, y por la noche, cuando escucha el noticiero piensa en mudar a su familia a un pueblo alejado de la gran ciudad para mejorar su calidad de vida y por miedo al contagio.

Pero el temor central sobre el que quería que conversemos, es la incertidumbre que le genera su empresa, sobre todo que decisiones tomar con sus empleados; durante la cuarentena descubrió que algunos de ellos que antes rendían como el promedio han mejorado notablemente su productividad y a otros, que eran sus personas de confianza, los nota lejanos y por debajo de sus expectativas.

Al terminar, nuestra reunión de casi 30 minutos me agradeció porque se encontraba más aliviado por haberle podido contar a alguien como se sentía, ambos sabemos que con preocupaciones en la mente, no se pueden tomar buenas decisiones de gestión.

Entonces, listé los temas principales sobre los que habíamos hablado:

1. ¿Por qué no a mí? Reconocer la crisis, aceptarla, esta vez me puede haber alcanzado por lo tanto algo tendré que cambiar, mi estructura de costos, políticas de venta, programas de marketing, evaluaciones de desempeño, etc.

2. ¿Cómo actúo ante la crisis? Organización, la desorganización produce ineficiencia en el trabajo. Tiempo, como manejan el tiempo laboral quienes trabajan desde casa. Creatividad, como favorezco los espacios individuales y grupales para generar acciones creativas de mi negocio, que resulten en ideas brillantes para nuestros clientes.

3.¿ Tenemos un plan? Ingresos: ¿cómo vamos a generar demanda de nuestro servicio o producto? Target: ¿cuál va a ser nuestra ventaja competitiva, respecto a la propuesta de nuestros competidores? Comunicaciones: ¿cómo lo vamos a comunicar? Y en qué medios vamos a invertir, digitales o tradicionales. Acción: ¿quiénes van a ejecutar el plan? ¿Profesionales? O quedará en manos del sobrino de mi socio.

4. Compromiso con el plan de recursos humanos ¿Con qué recursos humanos contamos para implementar los programas de acción? Management: ¿como líder, me involucro activamente con el éxito del plan? Cuando esto no pasa, comienzan las resistencias en el equipo. Duración: como todo plan, debemos darle tiempo para que funcione.

Al finalizar la reunión nos dimo ánimo mutuamente, los dos sabemos que aún queda mucho camino por recorrer y nos esperan muchos días de sol cuando pase la tormenta.