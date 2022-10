Empresa textil rosarina cuestiona la "amenaza" de Sergio Massa de abrir las importaciones

La inflación sacude mes a mes a los argentinos y los problemas en cada rubro se acrecientan sin soluciones a la vista. En ese marco, el ministro de Economía, Sergio Massa, "amenazó" con abrir las importaciones si los industriales textiles no rebajan los precios de sus productos a niveles razonables. Desde Rosario, la empresaria Silvana Dal Lago -titular de Sonder- dijo que esa advertencia del ex titular de la Cámara de Diputados "no tiene sentido, porque antes que abrir la importación tienen que permitir que los industriales textiles puedan producir adquiriendo los insumos necesarios para responder a la demanda".