Elecciones, dolarización y acciones

Es inevitable la llegada de un plan platita, las Paso serán en 90 días y el gobierno necesita ser competitivo. La estrategia financiera es muy clara, tasas de interés en el 91% anual y subas del dólar futuro en busca de calmar el dólar presente.

El dólar en el mercado de futuro posición agosto se ubica en $ 354,50, cuando el dólar hoy vale $ 225,09, en 120 días la diferencia es del 57,5% y si anualizamos la tasa nos vamos a 175,0% de incremento anual. El Banco Central vende dólares a futuro a precios muy altos para que los especuladores desistan de esta operatoria, quiere mantener a raya al tipo de cambio y no caer en una devaluación.

Desde nuestro punto de vista el gobierno está preparando un escenario económico en donde desea que la inflación no se desboque, el tipo de cambio aumente un poquito menos que la inflación, y crear un escenario de mejora económica en los próximos 90 días.

Resulta difícil concretar un plan económico con tanta escasez de dólares, una inflación piso del 7,0% mensual, con las importaciones cerradas y una alta desconfianza por parte de los inversores.

El mundo no acompaña, el precio el petróleo a nivel internacional no para de caer, algo que no observamos en las estaciones de servicio locales. Esto hace que las cotizaciones de soja y maíz no logren enhebrar subas de precios a corto plazo. Los productores demoran la liquidación de los escasos granos que cosecharon esperando un precio mejor, que por ahora no aparece. La esperanza de una siembra de trigo importante se diluye porque no llueve y el suelo no tiene la humedad esperada.

Conclusión

• El gobierno prepara un plan para llegar competitivo a las elecciones, una versión más del plan platita. No lo ayuda el contexto externo, y es probable que dichas acciones se conviertan en aceleradores de la tasa de inflación.

• La baja del petróleo a nivel internacional mantiene planchada a la Bolsa local, dominada por empresas ligadas a la energía, y les pone un techo transitorio a los precios de soja y maíz.

• La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a subir la tasa, ahora se ubica en el 5,25% anual. No es una buena noticia. Tal vez, Estados Unidos se apiade de nosotros y empuje al FMI a que nos hagan los desembolsos de todo el año. Serían unos U$S 10.600 millones que vendrían a incrementar las reservas antes de las elecciones primarias.

• Los mercados siempre se dolarizan antes de las elecciones. Desde este punto de partida, antes de los comicios de agosto el dólar blue podría estar por encima de $ 600, buscando un nuevo nivel de equilibrio. Poselecciones, el resultado determinará una escalada mayor o un estancamiento hasta los comicios de octubre.

• Otro activo elegido antes de las elecciones podrían ser los bonos y las acciones. Por ahora están en un proceso de toma de ganancias, pero no descartamos un rally alcista en estos papeles, desde la segunda quincena de mayo en adelante. La Bolsa siempre se adelanta, por ahora no opina.