El superávit comercial alcanzó en octubre el mejor nivel en un año

El intercambio comercial de octubre dejó un superávit de u$s 1.827 millones , un nivel que estuvo por encima de los u$s 1.615 millones de igual mes de 2021 y el más importante en más de un año. Estuvo motorizado por un fuerte incremento de las exportaciones especialmente de productos primarios (agropecuarios y minerales) y automóviles, tanto en volumen como en valor, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según los datos oficiales, el intercambio comercial argentino alcanzó el mes pasado u$s 13.975 millones . El saldo positivo fue producto de un nivel de facturación por exportaciones que ascendió a u$s 7.901 millones y un crecimiento de 15,1% interanual; y la de las importaciones que alcanzó los u$s 6.074 millones, con un alza de 15,8%, precisó el Indec.

En este punto, jugaron a favor el comportamiento de las ventas externas de octubre. De hecho, las exportaciones argentinas totalizaron en ese mes u$s 7.901 millones y alcanzaron así nuevos máximos históricos para el décimo mes del año, impulsadas por mayores ventas de productos de origen agropecuario, minerales, combustibles y automóviles, informó ayer la Cancillería luego de que el Indec dio el informe mensual de intercambio comercial. Las exportaciones crecieron 6,4% en precios y 8,2% en cantidades.

Todos los rubros registraron variaciones positivas: productos primarios 30,4%; combustibles y energía, 21,9%; manufacturas de origen industrial (MOI), 16,7%; y manufacturas de origen agropecuario (MOA), 1,2%, detalló el Indec.

A nivel productos, en octubre se destacan las mayores exportaciones de porotos de soja, aceites de petróleo y carne bovina congelada deshuesada, así como vehículos automóviles, harina y pellets de soja, biodiesel, carbonato de litio y aluminio entre los bienes industriales, informó la Cancillería.

Efecto dólar soja

Al respecto destacó que el incremento de 563,5% de porotos de soja, refleja los resultados del “Programa de Incremento Exportador”, conocido como dólar soja, destacó la Cancillería.

En el décimo mes del año, las ventas al exterior fueron más de u$s 1.000 millones superiores a octubre de 2021, remarcó la cartera diplomática y detalló que en los primeros diez meses de 2022, el total exportado sumó u$s 75.144 millones, acumulándose un superávit comercial de u$s 4.406 millones.

De todos modos, este superávit comercial acumulado en el año es poco menos de un tercio de los u$s 13.955 millones alcanzados entre enero-octubre de 2021, indicó el Indec. Según el organismo, si hubiesen prevalecido los precios de octubre de 2021, el saldo comercial habría arrojado un superávit de u$s 1.747 millones, unos u$s 39 millones menos de lo obtenido, debido a que el Índice de precios de las importaciones aumentó 7%, por encima del de las exportaciones, que avanzó 6,4%.

Por otra parte, las importaciones se incrementaron 15,8% respecto a igual mes del año anterior (827 millones de dólares), como consecuencia de una suba de 7% en los precios y de 8,3% en cantidades. Se destacan vehículos automotores de pasajeros que creció 94,2%; combustibles y lubricantes, 52,9%; piezas y accesorios para bienes de capital, 24,2%; bienes de capital, 14,6%; bienes de consumo, 11,6%; y bienes intermedios, 4,8%.

Según el Indec, Chile se ubica como el principal socio comercial de Argentina, país con el que registra un saldo comercial de u$s 294, seguido por la Unión Europea, u$s 231; Perú, u$s189; Vietnam, u$s 160 millones; China, u$s 135 millones, Estados Unidos, u$s 18 millones. También India y Brasil, ambos con saldos negativos de u$s 45 millones y u$s 124 millones respectivamente.

Por otra parte, según indicó el Indec, durante octubre, el intercambio con el Mercosur registró un saldo positivo de u$s 2 millones, al totalizar los u$s 1.412 millones, 3,2% superiores a las de igual mes del año anterior (u$s 44 millones), debido principalmente a un incremento en las ventas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Sobre ese total, el 79,5% de las ventas tuvo como destino a Brasil; 12% a Uruguay; 7,7% a Paraguay; y 0,8% a Venezuela, informó el Indec.

El comercio con el Mercosur representó 17,9% de las exportaciones y 23,2% de las importaciones totales.

En tanto, el intercambio con la Unión Europea (UE) resultó superavitario en u$s 231 millones. Allí se destacaron fundamentalmente las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).