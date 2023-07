El mercado de capitales ofrece nuevas alternativas de financiamiento para las pymes

Se realizó en el Mercado Argentino de Valores (MAV) la primera operatoria de Pagaré emitido a favor de un beneficiario para su negociación en el mercado de capitales. La operación de este instrumento fue por un monto de u$s 50.000, plazo 194 días y tasa del 0%. Esta modalidad de negociación de Pagarés permite potenciar el financiamiento de las cadenas de valor productivas.

Como mercado especialista en factoring y financiamiento para pymes, economías regionales y productos no estandarizados, el MAV subrayó el importante trabajo que realiza junto con Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores y su red de más de 220 agentes para impulsar el acceso de las mipymes al mercado de capitales como fuente de financiación para su capital de trabajo y desarrollo de proyectos productivos, optimizando el vínculo entre las cadenas de valor.

El dato

El Pagaré MAV es el instrumento más elegido por las pymes para financiarse en el mercado de capitales. El Mercado Argentino de Valores informó que durante los últimos meses el Pagaré ha incrementado significativamente su participación dentro del total de instrumentos negociados en MAV.

En el primer semestre del año se negociaron Pagarés por un monto total de $590.773 millones (+872% vs S1 2022). Los Pagarés nominados en moneda extranjera (Dólar Link) representaron un 63% (+80,4% vs S1 2022) del total operado del instrumento, mientras que los nominados en pesos representaron un 37% (+19,6% vs S1 2022).

Desde el punto de vista de la oferta de instrumentos pyme, el Pagaré se presenta como una herramienta de financiamiento a más largo plazo (máximo 3 años frente al cheque que permite 365 días máximo) y con la posibilidad de nominarse en moneda extranjera (aunque su liquidación de negociación y vencimiento es en pesos - dólar linked).

Asimismo, desde el punto de vista de la demanda, los FCI pyme han incrementado su apetito por este instrumento dado que el mayor plazo de vencimiento implica un menor costo de rolleo de la posición, a la vez que permite cubrir un porcentaje de su cartera frente a movimiento de tipo de cambio “A” 3500 y BNA, explicaron desde MAV.