El gobierno elevará a u$s3 mil las compras al exterior por "courier"

El gobierno anunció que elevará de u$s 1.000 a u$s 3.000 los límites de importación de productos a través de compras a través del sistema courier. La medida regirá desde diciembre. Al mismo tiempo, eliminará los aranceles por los primeros u$s 400 para las compras de bienes destinados a uso personal. En este último caso, los bienes sólo tributarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA).