El gobierno decretó la suma fija y se abrió una grieta con empresarios

González, de Came, afirmó que las pymes no están en condiciones de pagar el bono que implementó el gobierno para los trabajadores por la crisis que vive el sector. Grinman, de la CAC, resaltó que “el gobierno no debe inmiscuirse en las relaciones entre privados porque eso genera distorsiones”. Funes de Rioja, de la UIA, acentuó: “Creemos en las paritarias, hace un año y medio que venimos conversando con el gobierno para que no interfiera en ellas”. Por su parte, Pino reafirmó que, desde la Sociedad Rural, no pueden afrontar, como sector, el pago de ese dinero. También la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (Faec) reivindicaron los acuerdos paritarios.