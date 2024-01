El dólar CCL acelera y se acerca a la mayor suba mensual en 4 años

El Banco Central adquirió u$s 167 millones en el mercado oficial, y en enero acumula compras por u$s $3.283 millones. De esta forma, desde el 13 de diciembre pasado la entidad monetaria sumó u$s 6.145 millones. Sin embargo, las reservas de la autoridad monetaria cayeron el martes u$s 49 millones, hasta los u$s 25.108 millones.